Mateusz Morawiecki domaga się stwierdzenia niekonstytucyjności art. 417[1] kodeksu cywilnego w zakresie w jakim przepis ten pozwala sądom decydującym o odszkodowaniu za szkody powstałe w wyniku wydania danego rozporządzenia, samodzielnie decydować, czy akt wykonawczy był zgodny z konstytucją czy nie.

Choć to uprawnienia sądów do nigdy nie budziło najmniejszych kontrowersji, to teraz premier chce, by zasądzenie odszkodowania od Skarbu Państwa było możliwe dopiero po tym, jak pozwoli na TK stwierdzając niekonstytucyjność aktu wykonawczego.

Eksperci nie mają wątpliwości, że jest z jednej strony próba uchronienia Skarbu Państwa przed koniecznością wypłaty odszkodowań a z drugiej przyznanie decyzje podejmowane w okresie pandemii administrację rządową były niezgodne z prawem.

