- Na razie nie ma pewności, czy Niemcy nie prowadzą podwójnej gry - oznajmiła Zacharowa. - Jeśli rząd Niemiec jest szczery w swoich deklaracjach, to powinien sam być zainteresowany tym, aby jak najszybciej przygotować odpowiedź na wniosek Prokuratury Generalnej Rosji" w sprawie Nawalnego - powiedziała rzeczniczka.

Reklama

Jak dodała, wniosek wysłany był 27 sierpnia, a dopiero w miniony piątek wymiar sprawiedliwości w Berlinie otrzymał ten wniosek od władz niemieckich.

- Gdzie jest ten pośpiech, na jaki nalegacie? Brakuje go właśnie stronie niemieckiej - powiedziała rzeczniczka MSZ.

- Nie wysyłając odpowiedzi, Berlin hamuje proces badania (sprawy), do którego sam wzywa. Czy specjalnie? - oświadczyła.

Przedstawicielka MSZ Rosji skomentowała w ten sposób wypowiedź szefa niemieckiej dyplomacji Heiko Maasa. Minister powiedział w wywiadzie dla dziennika "Bild am Sonntag", że jeśli w ciągu kilku dni Rosja nie wyjaśni sprawy próby otrucia Nawalnego Berlin podejmie rozmowy z partnerami na temat sankcji.

- Stawianie ultimatum nikomu nie pomaga, ale jeśli w najbliższych dniach strona rosyjska nie przyczyni się do wyjaśnienia tego, co się stało (z Nawalnym), będziemy musieli przedyskutować odpowiedź z naszymi (unijnymi) partnerami - oświadczył Maas.

Minister dodał, że jeśli zaistnieje konieczność nałożenia sankcji na Moskwę, to powinny być one starannie "wycelowane", nie wykluczył też, że mogą one dotyczyć budowy gazociągu Nord Stream 2 - relacjonuje AFP.

W sobotę wysoki rangą polityk z partii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Armin Laschet, odmówił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy rząd powinien wstrzymać budowę Nord Stream 2 w proteście przeciwko próbie otrucia rosyjskiego opozycjonisty.

Niemcy powinny szukać wspólnej odpowiedzi ze swoimi partnerami z Unii Europejskiej - powiedział Laschet, który jest premierem Nadrenii Północnej-Westfalii i jednym z głównych kandydatów na następcę Merkel.

Z powodu Nawalnego kilku czołowych chadeków wezwało kanclerz do zawieszenia budowy gazociągu, m.in. przewodniczący komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Roettgen.

Nawalny przebywa w stanie śpiączki w szpitalu Charite w Berlinie, dokąd na żądanie rodziny został przewieziony z Rosji. Polityk został hospitalizowany 20 sierpnia w Omsku na Syberii. Poczuł się źle na pokładzie samolotu, lecącego z Tomska do Moskwy, i stracił przytomność.

Według rządu Niemiec istnieją "jednoznaczne dowody" na próbę otrucia opozycjonisty środkiem bojowym z grupy Nowiczok.