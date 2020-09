Jak poinformował we wtorek ciechanowski samorząd, przeprowadzony roczny pilotaż w ramach innowacyjnego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów "przyniósł pozytywne efekty w postaci wzrostu gospodarstw domowych segregujących odpady z 10 do 90 proc.".

Reklama

Ciechanów jest pierwszym w Polsce miastem, w którym na stałe zamontowano nowoczesne, inteligentne i bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, pozwalające m.in. kontrolować selektywną zbiórkę - podkreśliła rzeczniczka tamtejszego Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska. Dodała, iż "w planach jest wyposażenie w analogiczne rozwiązania kolejnych osiedli w mieście".

Urząd Miasta Ciechanowa poinformował, że na osiedlu "Płońska", gdzie po rocznym pilotażu na stałe wdrożono innowacyjny System Indywidualnej Segregacji Odpadów, zamontowane zostały 24 nowe bezdotykowe pojemniki, które umożliwiają skuteczną weryfikację segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

"Systemem zostało objętych ponad 300 gospodarstw domowych. Każde z nich otrzymuje indywidualne kody, które umożliwiają otwarcie pojemnika i pozostawienie w higieniczny sposób posegregowanych odpadów. Odpady z danego lokalu są automatycznie ważone po ich wrzuceniu. Klapy otwierają się po sczytaniu elektronicznie kodu QR mieszkania" - wyjaśnił w komunikacie ciechanowski samorząd.

Urząd Miasta zaznaczył, że konstrukcja pojemników uniemożliwia rozprzestrzenianie się odpadów, np. przy wietrznej pogodzie, czy dostanie się do nich ptaków lub gryzoni. "Zlikwidowany jest też problem podrzucania odpadów spoza osiedla - nie można ich włożyć do pojemnika bez posiadania kodu otwierającego urządzenia, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ich odbiorem" - podkreślono w informacji. Zwrócono przy tym uwagę, że zainstalowane kamery monitoringu pozwalają na weryfikację osób pozostawiających odpady przy pojemnikach.

Jak poinformował ciechanowski Urząd Miasta, pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów był bezkosztowy, a urządzenia, które obecnie zamontowano na stałe zostały udoskonalone, co w ocenie samorządu, jest szczególnie istotne w dobie epidemii koronawirusa – pojemniki są bowiem teraz bezdotykowe, klapy otwierają się samoczynnie.

Właściwa segregacja odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej jest wielkim wyzwaniem dla samorządów. Miasta powinny wdrażać skuteczne systemy pozwalające zwiększyć poziomy recyklingu, w czym pomagać ma selektywna zbiórka. W przeciwnym razie samorządom grożą wielomilionowe kary, które potem w swoich kieszeniach odczują mieszkańcy. Jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy tak nowoczesne rozwiązanie. Będziemy zabiegali o środki zewnętrzne na wyposażenie w taki sam system także pozostałych osiedli w mieście – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, cytowany w komunikacie.

Twórca innowacyjnego rozwiązania Robert Szczepankowski, prezes spółki T-Master, podkreślił, że system "to efekt wieloletniej pracy kilkudziesięciu polskich inżynierów i programistów pochodzących z Ciechanowa i okolic". Co więcej, produkcja i kompletacja pojemników również odbywa się lokalnie, właśnie tu w Ciechanowie - dodał. Według Szczepankowskiego, projekt T-Master "to wspaniały przykład na efektywność współpracy samorządu z biznesem". Miasto, czerpiąc z dostępnych nowoczesnych technologii, realnie podnosi komfort życia swoich mieszkańców - ocenił.

Odnosząc się do szczegółów funkcjonowania Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, ciechanowski samorząd podał, że możliwe jest tam np. kontrolowanie w czasie rzeczywistym poziomu zapełnienia pojemników, co ma istotne znaczenie dla opróżniającego je Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. "Miasto otrzymuje informacje o tym, ile i jakie odpady wytwarzają mieszkańcy. Może precyzyjnie podejmować działania w celu zwiększenia poziomów recyklingu. Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami znają dokładną masę odpadów, a zatem mają możliwość planowania realnych kosztów, jakie miasto poniesie w obszarze gospodarki odpadami" - wskazano w komunikacie.

Jak podkreślił ciechanowski samorząd, wdrożony innowacyjny system "z punktu widzenia logistyki i kosztów odbioru odpadów to szereg udogodnień i informacji, których do tej pory w gospodarce odpadami nie było", co z kolei przekłada się na realne oszczędności, np. związane z harmonogramem odbioru odpadów. Według Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, średnia ilość wytwarzanych odpadów przypadająca na mieszkańca wynosi ok. 210 kg/rocznie – to ponad 100 kg mniej niż wynika z danych GUS.

Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał, że rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje, ale w zabudowie jednorodzinnej. "Nowoczesny system na osiedlu +Płońska+ umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej" - wyjaśniono w komunikacie. Podkreślono, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji, przy czym w Ciechanowie jest ona jedną z najniższych w Polsce i wynosi 13 zł od każdego mieszkańca segregującego śmieci.

Jak wspomniał ciechanowski samorząd, za projekt "T-MASTER Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpadami" miasto otrzymało nagrodę w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.