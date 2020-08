Operator sieci telefonii komórkowej Plus obniżył koszty połączeń głosowych na Białoruś. Od poniedziałku do 15 września stawka za minutę połączenia do białoruskich sieci stacjonarnych i komórkowych wynosi 1 zł brutto.

Jak poinformował w poniedziałek Plus, dotychczasowa cena za minutę połączenia z numerami białoruskimi dla klientów ofert abonamentowych wynosiła 1,85 zł brutto, a dla ofert na kartę 2,02 zł. Obniżona cena obejmuje do 1000 minut na połączenia z maksymalnie pięcioma białoruskimi numerami - zaznaczył operator. Plus podkreślił, że tym samym zrównał ceny rozmów z Białorusią z kosztami połączeń głosowych z krajami UE. Niższe stawki dotyczą ofert abonamentowych, które weszły na rynek po 31 stycznia 2018 r., MIX oraz na kartę. W ostatni wtorek ceny połączeń na Białoruś obniżyły Orange Polska i działająca w sieci tego operatora marka nju mobile. Również tam koszt połączenia na Białoruś wynosi 1 zł brutto za minutę. Stawki Orange i nju mobile obowiązują do 2 września.