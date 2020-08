Portal cytuje list podpisany przez 2,5 tys. przedstawicieli tej branży na Białorusi, w którym skarżą się na warunki pracy w związku z obecną sytuacją w tym kraju. Prognozują też masowy odpływ fachowców za granicę, otwarcie biur w sąsiednich krajach, zwolnienie tempa wzrostu sektora IT na Białorusi, zmniejszenie inwestycji w białoruskie firmy z tej dziedziny i spadek wpływów z podatków.

W ostatnich miesiącach obserwujemy nakręcanie spirali przemocy. Wyborcy i obserwatorzy odnotowali liczne naruszenia, wskazujące na fałszowanie wyników wyborów. Przypuszczamy, że wybory prezydenta Republiki Białorusi były sfałszowane - czytamy.

Nie jesteśmy ekspertami w polityce, ale jesteśmy ekspertami w biznesie technologicznym. W kraju powstają warunki, w jakich biznes technologiczny nie będzie mógł funkcjonować. Start-upy nie powstają w atmosferze strachu i przemocy. Start-upy powstają w atmosferze wolności i otwartości - napisali w odezwie opublikowanej dwa dni po wyborach z 9 sierpnia.

Według serwisu przez problemy z dostępem do internetu w dniu wyborów prezydenckich na Białorusi i dwa dni po nich kraj stracił ponad 141 mln dolarów PKB, a część białoruskich firm z branży IT nie zyskała 50 proc. dochodów.

Ekonomiczna Prawda pisze, że kilkadziesiąt białoruskich firm już prowadzi rozmowy z ukraińskimi biurami coworkingowymi w sprawie możliwości przeniesienia się do Kijowa, a niektóre przedsiębiorstwa już oddelegowały do Kijowa część swoich pracowników.

Cytuje też wypowiedź wicepremiera ds. transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajła Fedorowa, który podkreślił, że jego resort razem z ukraińskim biznesem sektora IT jest gotowy do tego, by stworzyć warunki do wygodnego przeniesienia się białoruskich firm IT i specjalistów na Ukrainę.

W rozmowie z portalem współzałożyciel firmy Gismart Dzmitry Lipnickij przekazał, że w Kijowie pracuje już 16 osób z jego przedsiębiorstwa. Jeśli nie będą przeprowadzone nowe wybory i sytuacja w kraju się nie ustabilizuje, wiele firm IT zamknie swoje biura w Mińsku i przewiezie pracowników do sąsiednich krajów, w tym na Ukrainę - oznajmił.

Na Białorusi od 9 sierpnia trwają protesty przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich, które według oficjalnych wyników wygrał Alaksandr Łukaszenka. W minionych dniach zatrzymano blisko 7 tys. osób, wiele z nich brutalnie pobito.