Wizytę w województwie podlaskim Morawiecki zaczął jeszcze w środę wieczorem, gdzie w Siemiatyczach spotkał się z samorządowcami z tamtejszego powiatu i mieszkańcami miasta. W czwartek do godzin wieczornych odwiedzi jeszcze m.in. Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Białystok, Sokółkę, Grajewo, Augustów i Suwałki.

Reklama

W Bielsku Podlaskim premier podkreślał skalę wsparcia z budżetu państwa inwestycji. - Nie pamiętam, może państwo pamiętacie, że państwo wspierałoby więcej, niż my wspieramy: budowę dróg, szpitali, remonty, rezonanse, sprzęty, szkoły. Czy był kiedyś taki czas (...), bo mi się też wydaje, że nie było - mówił Morawiecki.

Jak mówił, Fundusz Inwestycji Lokalnych jest po to, żeby realizować różne samorządowe projekty. - Szkoła, sala gimnastyczna, chodnik, oświetlenie, droga, wkład własny do realizacji, parki, renowacje, kultura, turystyka, to są bardzo szerokie cele, które tutaj dopuszczamy. Biurokracji tutaj nie będzie prawie wcale (...), po to, żeby rzeczywiście te pieniądze +wsiąkały+ tutaj w podlaską ziemię jak najszybciej - powiedział.

Podkreślał, że Fundusz tworzą "w stu procentach" pieniądze z budżetu państwa. - Ważne jest też to, żeby realizacja była w rękach firm lokalnych, na tym mi bardzo zależy, żeby kupować polskie produkty od wczoraj po obniżonych cenach, bo wdrożyliśmy nową matrycę VAT na kilkaset produktów (...), a więc obniżyliśmy ceny - dodał.

- Oby on (fundusz) służył jak najlepiej, a z punktu widzenia gospodarczego - oby był tym kołem zamachowym do wyjścia z tego kryzysu, który komentatorzy nazywają kryzysem stulecia. A mi się wydaje, że przejdziemy przez niego raczej suchą nogą, no może troszeczkę taką umoczoną ale tak jak udało nam się bronić miejsca pracy, mam nadzieję że tutaj w Bielsku Podlaskim również (...), tak wydaje mi się, że kolejne miesiące będą przynosiły coraz to lepsze wiadomości gospodarcze - dodał Mateusz Morawiecki. - Wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze do pokonania tego kryzysu - zakończył swoje wystąpienie.

Starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski mówił, że powiat bielski i miasto Bielsk Podlaski to miasto ludzi przedsiębiorczych, którzy "radzą sobie także w dobie pandemii". Wymieniał, że w mieście działa wiele firm, m.in. znani w Europie producenci domów modułowych. Zaznaczył, że miasto ubiega się w ministerstwie sportu o 2,5 mln zł na budowę hali sportowej przy szkole średniej i liczy, że to wsparcie dostanie.

- My, jako samorządowcy, doceniamy każde wsparcie, które jest - mówił Snarski. Dodał, że samorządy działają na rzecz małych społeczności.

Łącznie powiaty i gminy w województwie podlaskim, z Funduszu Inwestycji Samorządowych mają dostać kwotę ok. 230 mln zł. Ponad 43 mln zł z tej kwoty ma trafić do powiatów, ponad 183 mln zł do gmin - poinformował PAP Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na podstawie danych MSWiA.

W Bielsku Podlaskim premier wręczył promesy ośmiu gminom, na łączną kwotę ponad 9,9 mln zł oraz promesę na 2,5 mln zł dla powiatu. Najwięcej środków - 5,2 mln zł ma trafić do Bielska Podlaskiego.