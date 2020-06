Minister Marlena Maląg podczas briefingu w Ośrodku Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Warszawie zapewniała, że rząd troszczy się o osoby niepełnosprawne.

Powiedziała, że w "wsparcie osób niepełnosprawnych w ostatnim czasie potężnie wzrosło". Poinformowała, że w roku 2015 nakłady na wsparcie dla nich wynosiły 15,4 mld zł, a w 2020 r. wzrosną do ok. 27,4 mld zł. W ubiegłym roku wsparcie to wynosiło ponad 22 mld zł.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że utworzony został Fundusz Solidarnościowy, którego celem jest stworzenie programów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe na rzecz bezpośredniego wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Powiedziała, że w dzięki funduszowi realizowane są takie programy, jak np. centra opiekuńczo-mieszkalne, opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

Minister poinformowała, że na program asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami w 2020 r. będzie przeznaczone 80 mln zł.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, wiceminister Paweł Wdówik poinformował, że realizatorami programu asystenta osobistego będą organizacje pozarządowe, mające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób.

Wiceminister wskazywał, że przygotowane przez rząd programy mają przywrócić osobom niepełnosprawnym ich podmiotowość, godność i niezależność.

Poinformował, że w najnowszej edycji programu będą zmiany, m.in. asystenci będą mogli być zatrudniani także do pomocy dzieciom, a osoba niepełnosprawna będzie miała decydujący wpływ na to, kto będzie jej asystentem.