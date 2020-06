Gość Radia ZET zapytany o to, dlaczego wprowadzenie bonu zależy od Senatu, skoro nawet nie ma jeszcze rządowego projektu ustawy, odpowiedział: - Projekt będzie lada dzień.

Jak trafi do Sejmu, to Sejm sprawnie, oczywiście merytorycznie, będzie go procedował w ciągu kilku dni. Jeżeli Senat też, a nie tak, jak czasem ma to w zwyczaju, przetrzymuje przez miesiąc, to ten bon już w tym roku będzie trafiał do rodzin - zaznaczył Horała.

Według zapowiedzi kampanijnej prezydenta Andrzeja Dudy, bon w wysokości 500 zł, ma dostać każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Ma to nie być bon w formie gotówki, a dedykowany kod elektroniczny, który będzie się podawało m.in. w hotelu.