GAZ-SYSTEM to jedna z kluczowych dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju spółek, która na co dzień odpowiada m.in. za transport i dostawy paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. To także inwestor, który buduje nowe gazociągi, w tym strategiczny projekt Baltic Pipe. Spółka poważnie traktuje kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, co znajduje odzwierciedlenie w realizowanych projektach społecznych. Dzięki zaangażowaniu GAZ-SYSTEM w działania na rzecz walki z epidemią wsparcie finansowe i materiałowe trafiło do wielu instytucji oraz grup społecznych w gminach, na terenie których spółka funkcjonuje.

Reklama

Dla szpitali i domów opieki

Na bezpośrednią walkę z epidemią, w postaci środków finansowych na zakup najpotrzebniejszego sprzętu i wyposażenia medycznego spółka przeznaczyła 1,4 mln złotych dla szpitali w Wałczu, Świnoujściu, Łodzi i Nowym Mieście nad Pilicą. Dodatkowo, w pomoc służbie zdrowia zaangażowali się także sami pracownicy Spółki, którzy zebrali i przekazali na rzecz szpitali w Polsce ponad 30 tys. zł. Wsparcie rzeczowe trafiło także do opiekunów i podopiecznych w wybranych Domach Społecznej Opieki w Polsce. Spółka przekazała rękawiczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji: Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Wrocławiu, Ośrodkowi św. Jerzego we Wrocławiu, Domowi Pomocy Społecznej w Podzamku koło Kłodzka i Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wszystkie te DPS-y są zlokalizowane w regionach gdzie odnotowano największe skupiska koronawirusa w Polsce.

Dla Straży Pożarnej

Spółka podjęła również decyzję o przekazaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla trzech placówek ochotniczej straży pożarnej na zabezpieczenia przed zakażeniem COVID-19. Przekazane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, specjalistycznych ubrań ochronnych oraz ubrań bojowych Rosenbauer Fire Flex z certyfikowaną membraną PTFE odporną na wirusy i bakterie. Obdarowane jednostki to: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Głowaczowie. Planowane jest również przekazanie przez spółkę ozonatorów z przeznaczeniem do dezynfekcji karetek oraz samochodów transportowych.

Dla szkół

GAZ-SYSTEM włączył się także w działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii. W maju ruszył program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w Polsce mogą zakupić niezbędny do nauki zdalnej sprzęt IT. Łącznie na zakup sprzętu komputerowego dla szkół spółka przeznaczyła 750 tys. zł. Przekazany szkołom sprzęt jest zgodny z rekomendacjami Ministerstwa Cyfryzacji do programu „Zdalna Szkoła”. Dzięki akcji lokalne samorządy otrzymają od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym internetem, który trafia do uczniów na czas nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły dalej wykorzystywać otrzymany sprzęt do zajęć lekcyjnych. Wsparcie dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg oraz Żychlin. Gminy te nie zostały wybrane przypadkowo – wszędzie tam GAZ-SYSTEM prowadzi ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycje.