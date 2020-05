Nie wykluczam, że pokusimy się o rozmowy z siecią co do budowy wspólnego projektu, być może wspólnego biznesu – powiedział w programie "Money. To się liczy" wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

Wiceminister był pytany w plany rządu związane z sektorem spożywczym. Dziennikarz dopytywał czy oprócz produkowania żywności w ramach Polskiego Holdingu Spożywczego, rząd będzie ją również sprzedawał? Reklama Bylibyśmy obecni od pola do stołu. Sieć sklepów kontrolowana przez państwo byłaby na pewno uzupełnieniem tego, nad czym pracujemy, czyli obecności państwa na kilku rynkach w ramach przetwórstwa produktów rolno-spożywczych – odpowiedział Soboń w rozmowie z money.pl. Byłoby to dobrym rozwiązaniem dla producentów rolnych – dodał. Przekonywał również, że sieci sklepów Biedronka, Lidl czy Tesco nie powinny się obawiać. Powinny być dobrym partnerem do sprzedaży polskich produktów - stwierdził wiceminister w rozmowie z money.pl. Nie sugeruję, że tak wielka branża o tak dużym eksporcie i pozycji w polskiej gospodarce, będzie branżą znacjonalizowaną. To jest nierealne i niepotrzebne, ale tam, gdzie możemy być obecni, gdzie jesteśmy w stanie zapewniać rentowność produkcji rolnikom w dłuższej perspektywie czasowej, chcemy to robić – powiedział wiceminister. Ardanowski o zakładzie, który przerabiał mięso z padłych krów: Takie przypadki muszą być "gorącym żelazem wypalone" Zobacz również Rząd nie planuje budować sieci sklepów od zera, ale planuje kupować już istniejące. Wiceminister nie zdradził, o które sieci może chodzić. W tym biznesie skala ma sens, więc skala takiej inwestycji musiałaby być odpowiednia – powiedział Soboń w rozmowie z money.pl.