Funduszowy pakiet antywirusowy to 13,4 mld zł. Pieniądze te przeznaczamy na bezpośrednią walkę z koronawirusem, czyli dla szpitali, domów pomocy społecznej, policji czy straży pożarnej. Środki wydamy również na antykryzysowe rozwiązania dla przedsiębiorców, dla biznesu, dla gospodarki - powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.

W tych 13,4 mld zł są specjalne antykryzysowe rozwiązania dla gospodarki, które uzupełniają to co zostało przedstawione w rządowej tarczy antykryzysowej - dodała.

Minister powiedziała, że najnowszym rozwiązaniem w pakiecie jest przygotowana, wspólnie z marszałkami województw, dotacja na kapitał obrotowy dla firm o wartości co najmniej 3 mld zł.

Wyjaśniła, że z ogólnej kwoty 3 mld zł zaplanowanych na dotacje obrotowe, 500 mln zł zarezerwowano z Programu Polska Wschodnia, które będą wspierać średnich przedsiębiorców w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei 2 mld zł zostanie przeznaczone dla średnich przedsiębiorców z pozostałych 11 województw, które będą wykorzystane z Programu Inteligentny Rozwój i co najmniej 500 mln zł z regionalnych programów operacyjnych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Dotacje na kapitał obrotowy będzie można wydać na opłacenie mediów, jak gaz czy energia elektryczna, zakup paliwa, na najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności - powiedziała minister.

Poinformowała, że dotacje będą udzielane do końca tego roku.