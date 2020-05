W związku otwarciem od poniedziałku salonów fryzjerskich resort rozwoju przygotował wytyczne dla fryzjerów, w których zapisano, że w salonach obowiązuje zasada: jeden fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla jednego klienta.

Reklama

Wymagane jest też zachowanie 1,5 m odległości między stanowiskami pracy i pracownikami.

Resort ogłosił, że dla bezpieczeństwa klientów fryzjerzy są zobowiązani do noszenia rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic przy wykonywaniu usług, a także stosowania odzieży ochronnej lub dedykowanej odzieży roboczej. "Codziennie przed rozpoczęciem pracy zalecamy fryzjerom pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego. W przypadku wystąpienia objawów choroby, należy natychmiast odsunąć pracownika od pracy" - podało ministerstwo w wytycznych.

Wytyczne obligują też do przyjmowania jedynie osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym.

Według MR, napoje można serwować wyłącznie w opakowaniach jednorazowych. Należy również oczyszczać każdą dotykaną powierzchnię kilka razy w ciągu dnia, a meble i wszystkie urządzenia dezynfekować po każdym kliencie.

Resort zobowiązał klientów do umawiania wizyt przez internet lub telefon. Klient w salonie powinien "zachować bezpieczną odległość 1,5 m, mijając się z innymi osobami w salonie, nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki oraz dokonywać płatności w sposób bezkontaktowy" - poinformowało ministerstwo.

MR zwraca uwagę, że w przypadku niemożności zapewnienia minimum 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami, rekomenduje zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) między stanowiskami. Resort dodał, że przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrze, np. plexi skutecznie oddzielającej pracowników. W salonie nie ma możliwości skorzystania z poczekalni.

W wytycznych znalazła się również zasada, że od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno upłynąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji.

Czynne ponownie salony kosmetyczne

Według wytycznych dla branży beauty przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i GIS praca w salonach kosmetycznych powinna być zmianowa i rotacyjna, ale też dopuszczalna jest tego samego zespołu przez cały dzień.

Dla bezpieczeństwa klientów pracownicy noszą specjalistyczny strój adekwatny do wykonywanego zabiegu, np. fartuch jednorazowy lub tekstylny prany w min. 60 stopniach C, a także nosić maseczkę ochronną i/lub przyłbicę albo gogle.

Pracownicy obowiązkowo noszą też rękawiczki przy wykonywaniu usługi (zmieniane każdorazowo po wykonaniu usługi) - jeśli rodzaj wykonywanego zabiegu na to pozwala.

Z kolei wytyczne dla klientów salonów kosmetycznych przewidują, że na zabiegi wolno przychodzić bez osób towarzyszących. Klienci muszą zasłaniać nos i usta oraz do nosić rękawiczki ochronne - jeśli to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu.

Klienci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi. W zależności od rodzaju zabiegu, gabinet - zgodnie z zaleceniami MR - powinien zapewnić klientom peniuar jednorazowy lub zastępczo inne rozwiązanie spełniające jego funkcję, bieliznę jednorazową lub podkład jednorazowy.

Reklama

Po zakończeniu zabiegu urządzenie, które było używane każdorazowo powinno być dezynfekowane.

MR odradza serwowanie ciepłych napojów w salonach. Sugerowane jest zapewnienie wody do picia w opakowaniach jednorazowych lub podawane przez personel w kubkach jednorazowych z dystrybutora

Restauracje, bary i kawiarnie znowu otwarte

Od 18 maja br. bary, kawiarnie i restauracje są otwarte, w związku z tym Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i przedstawicielami branży gastronomicznej, przygotowało wytyczne do funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii.

Wskazano w nich, że usługi gastronomiczne – przy zachowaniu określonych ograniczeń i obostrzeń dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – mogą być świadczone w kawiarniach, restauracjach i strefach gastronomicznych (food court), zarówno na miejscu jak i na wynos.

Według zaleceń resortu, właściciel restauracji powinien stworzyć takie warunki pracy, by gwarantowały one zachowanie bezpiecznych odległości między pracownikami. Tam gdzie to możliwe, do komunikacji wykorzystywane mają być telefony komórkowe i internet.

Właściciele lokali muszą zadbać o zachowanie bezpiecznych odległości i środków higieny dla gości oraz regularnie dezynfekować powierzchnie w restauracjach i kawiarniach z miejscami do siedzenia.

Osoby stojące w kolejce powinny zachować 2-metrowy dystans. Wymagana jest również dezynfekcja rąk przy wejściu na teren lokalu. Dozowniki z płynem do dezynfekcji mają się znajdować w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/ kasowych) oraz przy wyjściu z toalet - czytamy w wytycznych.

Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze i kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po wyjściu gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.

Według wytycznych, odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Resort rozwoju podkreśla, że stopniowy powrót do normalności nie zwalnia ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. W związku z czym przypomina o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej, obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych, ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia się ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu) oraz kwarantannie i izolacji dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.