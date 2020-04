Mateusz! Wysłuchałem Twojego wystąpienia w Sejmie i to, że zamierzasz wprowadzić nowe podatki: cyfrowy, cukrowy, od śladu węglowego, od transakcji finansowych, od jednolitego rynku i czegoś tam jeszcze. Niedługo już sam się zaczniesz w tym gubić. Rozumiem, że nie macie pieniędzy i ich potrzebujecie. Biznes i wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za nasze państwo, za które popłynęło morze krwi, też to rozumieją - czytamy w liście.

Przestań zatem kombinować i wprowadź jednolity, powszechny, bez wyjątków i nie do uniknięcia podatek przychodowy w wysokości 1,5% od przychodu, co postulujemy od lat. Skończy się unikanie, optymalizowanie i niepłacenie. Daje to 55 mld PLN - apeluje.

Ale żeby ten podatek był skuteczny (i każdy inny) – musimy wrócić do pracy. Podatki same się nie płacą. Podatki płacą pracujący ludzie. Opracujcie i wdrożcie bezpieczny powrót Polaków do pracy. Inaczej zbankrutujemy – niezależnie od podatków, jakie zostaną wymyślone i nałożone - pisze prezes ZPP.

Myślą i modlitwą jestem z Tobą i życzę Ci powodzenia w tej najtrudniejszej misji w życiu - kończy Cezary Kaźmierczak.