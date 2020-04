Pod apelem podpisała się Konfederacja Lewiatan, ABSL, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich, Business Center Club i Związek Rzemiosła Polskiego.

Wśród postulatów znalazło się m.in. określenie i zapewnienie odpowiednich środków pomocowych dla podmiotów leczniczych, które w związku z obecną sytuacją będą zmagać się z ogromnymi komplikacjami w zakresie zwiększenia pracochłonności, wzrostu kosztów funkcjonowania, w tym w szczególności zakupu wyposażenia i środków ochrony.

Organizacje postulują też rozszerzenie zwolnienia ze składek płaconych do ZUS na wszystkie firmy przeżywające trudności ekonomiczne w związku ze skutkami COVID-19, bez ograniczeń co do ich wielkości np. firmy, które w okresie październik 2019 – wrzesień 2020 doświadczyły spadku przychodów powyżej 30 proc. w stosunku do poprzedniego roku będą miały umorzone zaległości ZUS za pracowników, których nie zwolnili.

Konieczne też są, zdaniem organizacji, zwolnienia firm, niezależnie od wielkości, z podatków CIT, PIT, VAT, od nieruchomości przez drugi kwartał 2020 r., kiedy dochody spadną o więcej niż 30 proc.

Należy też, jak uważają organizacje, umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym, wprowadzić przestoje ekonomiczne lub obniżyć wymiar czasu pracy oraz zagwarantować dopłaty wynagrodzeń do wysokości ich połowy, lecz nie więcej niż połowy przeciętnego wynagrodzenia.

W apelu zawarto też postulat zniesienia zakazu handlu w niedzielę i umożliwienia dostępu obywateli do niezbędnych im produktów pierwszej potrzeby. Zdaniem organizacji, jest to konieczne rozwiązanie dla rozładowania powszechnych kolejek, szczególnie w sklepach spożywczych.

Zdaniem organizacji należy też uelastycznić zasady i terminy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprzez uchylenie obowiązku naliczania przez pracodawców odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od marca do maja 2020 r., z możliwością przedłużenia okresu uchylenia obowiązku przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.(PAP)

