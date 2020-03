My jesteśmy firmą, która ma w swoim biznesie społeczną odpowiedzialność. Dla nas ważne jest zdrowie i życie Polaków, naszych klientów - podkreślił Obajtek w wywiadzie dla "Radia Gdańsk".

Reklama

Wyjaśnił, że płyn do dezynfekcji rąk jest wytwarzany na liniach produkcyjnych spryskiwaczy do wycieraczek. W normalnych warunkach takie linie przygotowuje się 3-4 miesiące. Myśmy to zrobili w ciągu 10 dni - dodał.

Obajtek zapewnił, że epidemia koronawirusa nie zagraża bezpieczeństwu paliwowemu.

Paliwa nam nie zabraknie, stacje będą funkcjonować. Przez ostatnie trzy lata mocno zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy naftowej - sprowadzamy ją nie tylko z kierunku wschodniego, ale wielu innych regionów świata. Orlen jest w pełni zabezpieczony.

Jak mówił, Orlen prowadzi "zdrową politykę cenową". Teraz baryłka ropy jest zdecydowanie niższa (...). Paliwa na stacjach idą do dołu i pójdą do dołu, bo w my życiu nie będziemy wykorzystywać tej sytuacji. Nie będziemy drenować kieszeni Polaków. Pragnę przekazać, że ceny na naszych stacjach będą szły do dołu - oświadczył prezes PKN Orlen.

W piątek MZ potwierdziło siedem kolejnych przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych, w związku z tym liczba zachorowań wzrosła do 58. Jedna spośród chorych, hospitalizowana w Poznaniu 57-letnia kobieta, zmarła.

Obajtek mówił też o procesie przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos oraz zakupie spółki Energa.

Proces zakupu spółki Energa jest procesem łatwiejszym, bo tu nie ma takiej koncentracji i nie wpływa tak bardzo na konkurencyjność, więc ten proces będzie zdecydowanie szybszy. Uważamy, że już w kwietniu powinniśmy otrzymać zgodę Komisji Europejskiej jeśli chodzi o Energę. Natomiast jeśli chodzi o Lotos uważamy, że to będzie przełom połowy roku - ocenił.

Na początku marca PKN Orlen otrzymał informację od Komisji Europejskiej o zatrzymaniu standardowej dla drugiej fazy negocjacji procedury „stop the clock”. Oznacza to wznowienie formalnej procedury negocjacyjnej dotyczącej przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący zgłoszenia koncentracji ws. planowanego przejęcia kontroli nad Energą płocki koncern złożył pod koniec lutego.