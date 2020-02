"Kraj liberecki odwołał się od decyzji w sprawie pozwolenia na rozbudowę kopalni w Turowie i od decyzji, zezwalającej na natychmiastowe wdrożenie tych postanowień. Dotrzymaliśmy terminu apelacji, obowiązującego w Polsce, który wygasa 18 lutego" - powiedział Puta. Apelacja została złożona do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu za pośrednictwem kancelarii adwokackiej Franka Bolda - poinformowała agencja CTK. Kraj liberecki wcześniej złożył także skargę do Komisji Europejskiej, wskazując na naruszenia w transgranicznym postępowaniu w ocenie oddziaływania na środowisko. Podkreślono, że postępowanie Polski jest niezgodne z prawem.

Czesi sprzeciwiają się rozbudowie "Turowa", głównie ze względu na protesty mieszkańców wsi i Vaclavice, położonych w pobliżu polsko-czeskiej granicy, za którą znajduje się kopalnia. W listopadzie ub.r. złożyli oni petycję do ministra środowiska Czech Richard Brabec, w której sprzeciwiają się decyzjom polskiej strony. Sygnatariusze petycji obawiają się, że w wyniku rozbudowy kopalni zwiększy się poziom hałasu i zanieczyszczenie pyłem oraz spadnie wartość należących do nich nieruchomości. W petycji zwrócili uwagę, że w wyniku dotychczasowej eksploatacji kopalni „wiele studni już wyschło albo woda szybko się w nich kończy”.

Kopalnia węgla brunatnego "Turów" pracuje głównie na potrzeby pobliskiej elektrowni, pokrywającej około 8 proc. zapotrzebowania na energię w Polsce. Polska Grupa Energetyczna, do której należy elektrownia i kopalnia „Turów”, planuje eksploatację złoża do 2044 roku.