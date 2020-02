W styczniu inflacja wyniosła 4,4 proc. i jest to poziom nie tylko najwyższy od grudnia 2011 r. – co zaskoczyło ekonomistów – ale również znacznie ponad ten, do którego powinien zmierzać Narodowy Bank Polski. Teoretycznie bank centralny mógłby interweniować, podnosząc stopy procentowe, ale nie zdecyduje się na to, bo gospodarczy wzrost i tak już hamuje. W ciągu ostatniego kwartału 2019 r. gospodarka urosła zaledwie o 0,2 proc., co jest najgorszym tak mierzonym wynikiem od trzech lat. Jakby tego było mało, również pod względem napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich tak słabo jak w 2019 r. nie było od dawna.

