Jak podkreślili analitycy PIE, Polska stopniowo zmniejsza dystans do innych krajów UE, jeśli chodzi o korzystanie z handlu internetowego.

Z zakupów online korzysta już w naszym kraju 47,8 proc. internautów, przy średniej unijnej 59,5 proc. Wartość i zasięg rynku e-commerce w naszym kraju rośnie dynamicznie. W ciągu trzech lat odsetek korzystających z tej formy zakupów wzrósł o 11 pkt. proc., to jedna z czołowych pozycji w UE - podaje "Tygodnik Gospodarczy PIE". Coraz większe znaczenie mają też, jak podkreślono, sezonowe promocje. Np. wartość zamówień w Black Friday w tym roku była w Polsce ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej.

Według corocznego raportu Komisji Europejskiej, podsumowującego badania na temat nastawienia konsumentów i sprzedawców, a także świadomości przysługujących obu stronom praw i możliwości postępowania w sytuacjach spornych - na które powołuje się PIE - Polska na tle innych krajów UE wypada lepiej niż przeciętna np. w zakresie znajomości zakupowych przepisów czy ogólnego poziomu zaufania, zarówno do organizacji rynkowych, jak i do bezpieczeństwa produktów oraz oznaczeń dotyczących wpływu danego produktu na środowisko.

49 proc. ankietowanych dobrze znało swoje prawa dotyczące możliwości korzystania z gwarancji, odesłania towaru zamówionego przez internet bez podania przyczyny czy zwrotu niezamówionych towarów, podobny odsetek sprzedawców zna przepisy konsumenckie - podkreśliło PIE. Jednocześnie 31 proc. ankietowanych spotkało się z nieuczciwymi praktykami handlowymi, niemal o 9 pkt. proc. więcej niż wynosi średnia unijna. W całościowym zestawieniu UE - obejmującym trzy filary: zaufanie i wiedzę; przestrzeganie norm i egzekwowanie przepisów; mechanizmy rozwiązywania sporów i skarg - Polska zajmuje 23. miejsce wśród krajów UE.

Unijne ankiety w ramach badań skierowane były również do sprzedawców w handlu detalicznym. Tu z kolei bardzo nisko zostały ocenione działania w zakresie monitorowania i wymagania zgodności towarów z krajowymi wymaganiami bezpieczeństwa (59 proc. ocenia pozytywnie te podejmowane przez instytucje publiczne) oraz z przepisami ochrony konsumenta (48 proc.) - wskazał PIE. Ocena skuteczności przepisów jest przy tym druga najniższa w całej UE - podkreślili eksperci.

Jak ocenili, dalsze zmniejszanie dystansu do innych unijnych krajów, jeśli chodzi o korzystanie z handlu internetowego może utrudnić w Polsce brak zaufania do skutecznego nadzoru rynku, nie zaś problemy techniczne czy brak wiedzy.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.