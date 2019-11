Jak wyjaśnił TfL, zmiany w aplikacji Ubera umożliwiały nieupoważnionym kierowcom na załadowanie zdjęć na konta innych kierowców, co oznacza, że mogli odbierać pasażerów podszywając się pod nich. Takie przypadki miały miejsce podczas co najmniej 14 tys. przejazdów pod koniec 2018 i na początku 2019 r.

Ponadto zwolnieni lub zawieszeni kierowcy nadal mogli tworzyć swoje profile w aplikacji Ubera i przewozić pasażerów, co stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Helen Chapman, dyrektor ds. licencji, regulacji i opłat w TfL, oświadczyła: Chociaż przyznajemy, że Uber wprowadził ulepszenia, jest nie do przyjęcia, że Uber zezwolił pasażerom na wsiadanie do taksówek kierowanych przez osoby, które mogą nie mieć licencji ani ubezpieczenia.

Wiem, że decyzja ta może być niepopularna wśród użytkowników Ubera, ale ich bezpieczeństwo jest sprawą najwyższej wagi. Przepisy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa londyńczykom - powiedział z kolei burmistrz Londynu Sadiq Khan, który w maju przyszłego roku będzie się ubiegał o reelekcję.

Firma natychmiast zapowiedziała, że złoży apelację, a do czasu jej rozpatrzenia będzie świadczyła usługi. Nazwała też decyzję TfL "niesłychaną i niewłaściwą".

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeprowadziliśmy audyt każdego kierowcy w Londynie i dodatkowo wzmocniliśmy nasze procedury. Mamy solidne systemy i kontrole potwierdzające tożsamość kierowców i wkrótce wprowadzimy nowy proces rozpoznawania twarzy - powiedział Jamie Heywood, szef firmy na Europę Północną i Wschodnią.

Uber początkowo stracił licencję na świadczenie usług w Londynie we wrześniu 2017 r., ale później dwukrotnie została ona warunkowo przedłużona. Po raz drugi TfL przedłużył ją we wrześniu tego roku - na zaledwie dwa miesiące, choć maksymalny termin wydawania licencji przez regulatora to pięć lat. Termin przedłużenia upłynął w niedzielę.

Dla Ubera pracuje w Londynie około 45 tys. kierowców. Brytyjska stolica jest jednym z pięciu najważniejszych rynków dla tej firmy. Według jej danych, 24 proc. przychodów generowanych jest w pięciu miastach, oprócz Londynu są to San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork oraz Sao Paulo w Brazylii.

W Wielkiej Brytanii oprócz Londynu Uber świadczy usługi przewozu osób jeszcze w 18 innych miastach.