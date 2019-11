W komentarzu PIE napisano, że z najnowszych danych GUS wynika, iż w październiku 2018 roku mediana płac w polskiej gospodarce wyniosła 4094,98 zł brutto.

"To wynik o 584,31 zł wyższy niż w październiku 2016 r., a to oznacza wzrost o 16,6 proc. Jest to najszybsza dynamika poprawy tego wskaźnika od 2008 roku i szybszy wzrost niż w przypadku średniego wynagrodzenia, które wzrosło o 15,1 proc." - zwraca uwagę PIE.

Według eksperta rynku pracy z PIE Andrzeja Kubisiaka, dobra koniunktura na rynku, którą obserwowaliśmy w ostatnich latach, przełożyła się na najszybszy w ostatniej dekadzie wzrost mediany wynagrodzeń. Kubisiak podkreślił, że relacja mediany do średniej wynagrodzeń nie uległa jednak większym modyfikacjom i nadal sięga ok. 80 proc.

Obecny odczyt pokazał natomiast, że średnie wynagrodzenie na przestrzeni 2016 i 2018 roku rosło z niższą dynamiką niż w przypadku mediany wynagrodzeń. Oznacza to przyspieszenie wzrostu płac na niżej płatnych stanowiskach. To z kolei stanowi potwierdzenie tezy o konkurencji na rynku pracy o niewykwalifikowane kadry, co jest efektem czynników podażowych – uważa ekspert PIE.

Kubisiak zwrócił uwagę, że niemal 2/3 Polaków osiąga poziom wynagrodzeń równy lub mniejszy od średniego wynagrodzenia, a więc od kwoty 5003,78 zł brutto. "Co ciekawe, mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. (443,46 zł) wyższe od średniego, a kobiety ‒ niższe o 9,2 proc. (o 460,42 zł)" - zauważył przedstawiciel PIE.

Jego zdaniem nie powinniśmy jednak wyciągać z tych wyliczeń pochopnych wniosków. Wśród osób osiągających najniższe wynagrodzenia (najwyżej 2224,17 zł brutto) przeważają bowiem mężczyźni. Natomiast kobiety dominują w piątym decylu, więc częściej zarabiają kwoty przybliżone do mediany wynagrodzeń niż mężczyźni.

To, co wpływa jednak na wyższą średnią płacę, to ich dwukrotnie większy udział w decylu dziewiątym, czyli wśród osób zarabiających powyżej 8239,84 zł brutto – podsumowuje Kubisiak.

GUS podał w czwartek, że w październiku 2019 r. mediana wynagrodzenia brutto zarobków w jednostkach zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 4094,98 zł . Oznacza to, że połowa zatrudnionych otrzymała wynagrodzenie brutto nie wyższe niż 4094,98 zł. W porównaniu z październikiem 2016 r. mediana była większa o 584,31 zł, tj. o 16,6 proc. Urząd podkreślił, że w październiku 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla jednostek o liczbie pracujących powyżej 9 osób, wyniosło 5003,78 zł.

Według GUS przeciętne godzinowe wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 27,79 zł. 10 proc. najniżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najwyżej w wysokości 2224,17 zł. 10 proc. najwyżej zarabiających pracowników otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto co najmniej w wysokości 8239,84 zł.

Miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 60 tys. zł i więcej otrzymało niewiele ponad 0,04 proc. zatrudnionych, od 50 tys. zł ‒ 0,06 proc., od 40 tys. zł ‒ 0,12 proc., od 30 tys. zł ‒ 0,30 proc., od 20 tys. zł ‒ 0,94 proc., od 10 tys. zł ‒ 6,23 proc.