Globalne ocieplenie to tylko przypuszczenie, naukowcy nie są zgodni w sprawie wpływu człowieka na klimat – jeżeli takie twierdzenia są wam bliskie, to znaczy, że mogliście paść ofiarą przemyślanej strategii koncernów, które płacą miliony lobbystom oraz think tankom, by podsycać wątpliwości, podważać ustalenia naukowców i torpedować proekologiczne inicjatywy. A także wprowadzać w błąd opinię publiczną i inwestorów.

Teoria spiskowa? Już nie. Wkrótce takie zarzuty zostaną odczytane na sali Sądu Najwyższego w Bostonie. Usłyszą je przedstawiciele oraz prawnicy ExxonMobil – jednego z największych potentatów paliwowych na świecie – gdy zmierzą się z prokurator generalną stanu Massachusetts, która przygotowała 211-stronicowy akt oskarżenia. Czytaj więcej Ekologiczna migracja. Uciekają przed smogiem na drugi koniec Polski

Maura Healey zarzuca firmie, że wiedziała, jakie szkody wyrządza środowisku, lecz zamiast im przeciwdziałać, opłacała wybielające ją akcje marketingowe i szerzyła dezinformację dotyczącą negatywnych skutków swojej działalności – po to, by opóźnić wprowadzenie zmian, które zagrażałyby jej interesom. - ExxonMobil fałszywie przypisuje sobie bycie liderem w walce ze zmianami klimatu, jednocześnie odnotowując rekordowe zyski z produkcji i sprzedaży paliw kopalnych, które najdotkliwiej przyczyniają się do ocieplenia Ziemi – tłumaczyła Healey. Materiał dowodowy, uwzględniający do tej pory utajnione dokumenty i zeznania byłych pracowników koncernu, zbierano ponad cztery lata.

Będzie to drugi pozew o takiej wadze przeciwko ExxonMobil. Kilka dni temu prokurator stanu Nowy Jork Letitia James oskarżyła spółkę o okłamywanie inwestorów – firma miała przedstawiać bardziej optymistyczne prognozy finansowe niż te wykorzystywane przez kierownictwo. W skrócie, wyniki "dla inwestorów" nie uwzględniałyby wysokich i ukrytych kosztów związanych ze skutkami zmian klimatycznych, dzięki temu wątpliwe środowiskowo inwestycje na polach naftowych wyglądały na bezpieczniejsze i lepiej rokujące finansowo. – Takim sposobem inwestorzy tylko ze stanu Nowy Jork mieli stracić ok. 1,6 mld dol. – przekonuje prokurator James.