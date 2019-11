Kołodko wskazuje, że zwiększenie skłonności do oszczędzania to sprawa strategiczna i dla polskiej gospodarki, i dla ludzi, uzasadniając to m.in. wzrostem średniej długości życia oraz potrzebami inwestycyjnymi.

Jeśli będziemy do PPK zachęcać, to się przewali masa krytyczna i będzie sukces, bo to też zależy od skali przedsięwzięcia - zauważa wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".