Mimo, że blisko dwie trzecie Polaków uważa, że wiedza finansowa jest potrzebna, nie widać, aby jej poziom rósł. Wyniki testu wiedzy finansowej przeprowadzonego dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners są obecnie najsłabsze na przestrzeni trzech ostatnich lat, podano. W porównaniu do badań z 2018 roku, ocena własnej wiedzy okazała się niższa i wróciła do poziomu z 2017 roku. Egzamin z wiedzy finansowej Polacy zdają od 3 lat dostatecznie. W tym roku uzyskali średnio 13,33 poprawnych odpowiedzi na 27 pytań - powiedziała dyrektor ds. edukacji w Wonga Polska, która odpowiada za rozwój platformy edukacyjnej Kapitalni.org Agnieszka Szczepanik, cytowana w komunikacie.

Polacy po raz trzeci podeszli egzaminu z finansów w ramach badania "Wiedza finansowa Polaków", realizowanego na zlecenie platformy edukacyjnej Kapitalni.org w tym roku na próbie 1 001 osób. W pierwszej części ocenili swoje umiejętności i potrzeby, w drugiej zweryfikowali je w teście. Podobnie jak w poprzednich latach w teście wiedzy finansowej Polacy odpowiedzieli na 27 pytań, podzielonych na 4 bloki tematyczne: pożyczki, kredyty i zadłużenia, gospodarowanie budżetem domowym, oszczędzanie oraz ochrona danych osobowych.

"W tegorocznym teście mniej osób poprawnie odpowiedziało na pytania związane z pożyczaniem i wychodzeniem z długów. Ponad 50 proc. biorących udział w badaniu nie potrafi znaleźć najkorzystniejszej oferty pożyczki, a 61 proc. nie wie, co to jest okres bezodsetkowy. Niestety nie znamy także swoich praw - aż 55 proc. z nas nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, mamy prawo dowiedzieć się, jaka była tego przyczyna" - czytamy w komunikacie.



Aż 80 proc. Polaków dobrze ocenia swoje kompetencje w dziedzinie gospodarowania budżetem domowym i jest to najlepszy wynik w pytaniu o ocenę własnej wiedzy finansowej. Badani deklarują, że znają się także na płatnościach bezgotówkowych i płatnościach w internecie - 73 proc. uważa, że ma dużą lub średnią wiedzę na ten temat. Z kolei tylko 5 proc. badanych ocenia, że ma dużą wiedzę o prowadzeniu firmy, a 26 proc.uważa, że średnią. Ponad połowa przyznała się natomiast do bezradności w kwestiach związanymi z podatkami, wychodzeniem z długów, ubezpieczeniami, korzystaniem z kredytów i pożyczek, czy inwestowaniem pieniędzy.

Według Kapitalni.org, w tegorocznym badaniu widać wyraźny wzrost liczby osób, które potrzebują wiedzy o gospodarowaniu budżetem domowym. 62 proc. Polaków nie wie, że planując budżet domowy, najlepiej jest rozpisać go na okres jednego roku, by móc w nim zawrzeć wydatki, które wymagają większego planowania, takie jak: wakacje, czy zakup prezentów pod choinkę. Ponad połowa Polaków nie rozumie także, że ze względu na inflację wartość pieniądza na nieoprocentowanym koncie spada.

Z odpowiedzi Polaków wynika, że praktycznie podchodzą do wiedzy finansowej. Najważniejsze jest dla nich zarządzanie domowym budżetem, czyli sprawa, który dotyka bezpośrednio każdego z nas. Można wyciągnąć z badań wniosek, że ogólna wiedza ekonomiczna, która nie jest przydatna na co dzień, jest spychana przez rodaków na drugi plan w hierarchii ważności. Zapotrzebowanie na wiedzę na temat funkcjonowania systemu emerytalnego i wychodzenia z długów, zanotowały wyraźny spadek - podkreśliła Szczepanik.

Najlepiej Polacy radzą sobie z tematami związanymi z oszczędzaniem i ochroną danych osobowych - 85 proc. ma świadomość, że w przypadku, w którym ktoś posłuży się jego danymi osobowymi, powinien ten fakt zgłosić policji oraz unieważnić dowód osobisty. 2/3 Polaków sprawdza najpierw wiarygodność atrakcyjnych ofert online na oficjalnym profilu firmy.

Z badania platformy Kapitalni.org wynika, że coraz więcej osób (wzrost z 23 proc. w 2017 do 38 proc. wskazań obecnie) uważa, że to na każdym obywatelu spoczywa obowiązek samodzielnego edukowania się o finansach. Polacy rzadziej wskazują na kluczową rolę szkoły w przekazywaniu wiedzy związanej z finansami (od 2017 roku spadek z 57 do 46 proc. wskazań).