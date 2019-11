W odniesieniu do grudnia 2017 r. ceny detaliczne warzyw były wyższe o ponad 17 proc., a owoców niższe o 1,3 proc.

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IRiGŻ), pod koniec pierwszej dekady października 2019 r. ceny skupu większości warzyw kształtowały się na poziomie niższym niż przed miesiącem.

W dniach 7-8 października 2019 r., w odniesieniu do sierpnia br., obniżyły się ceny skupu: pietruszki (o 66,5 proc., do 1,77 zł/kg), selerów (o 38 proc., do 1,68 zł/kg), ziemniaków (o 33 proc., do 1,01 zł/kg), buraków (o 18 proc., do 0,76 zł/kg), marchwi (o 18 proc., do 0,78 zł/kg), cebuli (o 8 proc., do 1,16 zł/kg) oraz sałaty (o 1 proc., do 1,15 zł/szt.). Natomiast w skupie podrożały: ogórki szklarniowe (o 93 proc., do 4,01 zł/kg), pomidory krajowe (o 29 proc., do 3,53 zł/kg), papryka (o 11,5 proc. do 3,10 zł/kg), rzodkiewki (o 5 proc. do 1,03 zł za pęczek) i pieczarki (o 4 proc. do 6,14 zł/kg).

Z danych IERiGŻ wynika, że ceny skupu jabłek deserowych utrzymywały się na stabilnym poziomie. Były one jednak niższe niż przed miesiącem na skutek rosnącej podaży rynkowej tych owoców z tegorocznych zbiorów. W drugim tygodniu października średnia cena skupu jabłek deserowych w Polsce wyniosła 1,45 zł/kg wobec 1,60 zł/kg przed miesiącem oraz 0,68 zł/kg przed rokiem.

W pierwszej dekadzie października br. ceny skupu gruszek umiarkowanie rosły, ale były niższe niż przed miesiącem. Równocześnie ceny skupu śliwek kształtowały się na poziomie znacząco wyższym niż przed miesiącem. Za śliwki w skupie uzyskiwano za nie średnio 1,52 zł/kg (o 15 proc. więcej niż przed miesiącem), a za gruszki – średnio 2,03 zł/kg (o 10 proc. mniej).