MSC Gulsun jest pierwszym na świecie statkiem o szerokości 24-rzędów kontenerów i pojemności 23 756 TEU, co w praktyce oznacza, że statek jednorazowo może zabrać na pokład np. 8,35 mln mikrofalówek albo 47 512 samochodów. Podczas postoju w Gdańsku zostanie przeładowanych 11 tys. kontenerów, co odpowiada 18 tys. TEU. Jak zaznacza DCT Gdańsk, będzie to największa regularna wymiana kontenerów w Europie.

MSC Gulsun powstał w stoczni Samsung Heavy Industries w Południowej Korei i pływa pod banderą Panamy. Rozwija prędkość do 21 węzłów. Został dostarczony w lipcu 2019r. Jednostka ma 399,9 m długości i 61,5 m szerokości. To tyle samo, co cztery boiska piłkarskie. Dla porównania Empire State Building w Nowym Jorku ma 381 m wysokości, a paryska Wieża Eiffla mierzy 324 m.

W DCT Gdańsk nieustannie inwestujemy w przyszłość, więc kiedy ona nadejdzie – podobnie jak w przypadku nowej klasy statków – jesteśmy na to gotowi. Chcielibyśmy podziękować naszym klientom za korzystanie z DCT Gdańsk jako bramy do Europy Wschodniej oraz MSC za powierzenie nam ich nowej flagowej klasy statków, przy obsłudze których dążymy do zapewnienia najwyższego poziomu usług i niezawodności - mówi prezes zarządu DCT Gdańsk, Cameron Thorpe.

Terminal kontenerowy DCT Gdańsk umożliwia Polsce połączenie z największym szlakiem handlowym transportu morskiego; między Europą a Azją, w tym z Chinami. Obsługuje on nie tylko Polskę, ale również m. in. rynki Morza Bałtyckiego.

W 2018 r. terminal DCT Gdańsk przeładował blisko 1.9 mln TEU, w tym regularnie obsługując zawinięcia największych kontenerowców na świecie. Na Morzu Bałtyckim jedynie DCT Gdańsk jest terminalem zdolnym do obsługi statków tej wielkości. W br. przeładunki w DCT Gdańsk mają przekroczą 2.0 mln TEU.

Udziałowcami w DCT są singapurska Grupa PSA, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz australijski fundusz inwestycyjny IFM.