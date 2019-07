Popyt na kosmetyki w Chinach rośnie w ostatnich latach w tempie dwucyfrowym i trend ten powinien się utrzymać - twierdzi Juchniewicz. Wskazał, że Państwo Środka ma obecnie blisko 15,5 proc. udział w światowym rynku kosmetycznym, a według prognoz do 2023 roku wartość tego segmentu rynku sięgnie 430 mld juanów, czyli ponad 244 mld zł.

Z rosnącego popytu - jak zaznaczył szef PAIH w Szanghaju - korzystają m.in. firmy francuskie, niemieckie czy amerykańskie, ale też polskie. Zwłaszcza te, które oferują np. produkty do makijażu oraz tzw. biokosmetyki. Dodał, że w tym roku długookresowe umowy na dostawy swoich produktów podpisało Miraculum oraz spółka Be Organic, a w "trakcie negocjacji są kolejne dwa kontrakty".

Według Juchniewicza polskie produkty nie są co prawda w stanie konkurować ze słynnymi firmami z tzw. wyższej półki , ale doskonale radzą sobie na tzw. "średnich półkach". Sprzyja temu - jak wskazał - trend do wyróżnienia się.

Skończyły się czasy, że Chińczycy kupowali produkty masowe. Dziś zarówno kobiety jak i mężczyźni chcą się wyróżnić, dlatego poszukują kosmetyków czy środków do pielęgnacji definiujących ich osobowość np. z innych krajów i mniejszych manufaktur - tłumaczy.

Dodał że dokonując wyboru chińscy konsumenci patrzą m.in. na skład produktów, szukają ofert dobrej jakości, z jak najbardziej naturalnym składem. Atutem jest dla nich również historia firmy.

Powiedział, że np. Miraculum udało się wejść na rynek Państwa Środka , m.in. ze względu na ponad 100 letnią historię, która - według Chińczyków - jest gwarancją jakości. Z kolei Bella Farmacja, polski producent naturalnych kosmetyków, podpisał kontrakt ponieważ chiński partner szukał doskonałej jakości i naturalnych składników w produkcie.

Generalnie - jak podkreślił - produkty z Europy Środkowo - Wschodniej cieszą się w Chinach oraz w innych krajach azjatyckich coraz większym zainteresowaniem.

Z jego spostrzeżeń wynika, że produktami, które ceni sobie konsument chiński są maseczki do twarzy, cienie do oczu, szminki, płyny do kąpieli, produkty do higieny intymnej, kosmetyki dla dzieci, kobiet w ciąży a także młodych matek.