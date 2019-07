Nowy sklep Primark zajmie 3 660 m2 powierzchni handlowej na dwóch piętrach i będzie oferował kolekcje zgodne z najnowszymi trendami w modzie damskiej, męskiej i dziecięcej, w tym obuwie, akcesoria, a także bieliznę i wyposażenie domu. Właścicielami Galerii Młociny na są EPP (70% udziałów) oraz Echo Investment (30%).

"Primark szukał odpowiedniego miejsca na swój pierwszy sklep w Polsce i bardzo cieszymy się, że otworzymy go w najnowszym centrum handlowym w Warszawie" - powiedział dyrektor ds. nieruchomości w Primark Tom Meager, cytowany w komunikacie.

Wejście Primark do Polski to znakomita wiadomość zarówno dla rynku, jak i klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta znana na całym świecie marka wybrała Galerię Młociny na swoją pierwszą lokalizację w kraju. Najnowocześniejsze centrum handlowe w Warszawie, którego spektakularna oferta gastronomiczna i rozrywkowa wpisuje się w najnowsze globalne trendy, zyska nową markę, której obecność jeszcze bardziej wzmocni i tak imponujące grono najemców. Wybór Galerii Młociny na miejsce polskiego debiutu Primark świadczy o unikalnej pozycji naszego obiektu na handlowej mapie Polski - powiedział członek zarządu EPP odpowiedzialny za komercjalizację nieruchomości Michał Świerczyński.

Zdaniem członka zarządu Echo Investment odpowiedzialnego za sektor handlowy Marcina Materny, debiut odzieżowego giganta wysyła w świat komunikat, że polski rynek handlowy wciąż ma olbrzymi potencjał do przyjmowania nowych marek, a z drugiej strony, że dysponuje wysokiej jakości projektami o strategicznych lokalizacjach, nowoczesnymi, komfortowymi, z odpowiednim pozycjonowaniem i wysoką odwiedzalnością.

"Od września Primark będzie szukać ponad 250 pracowników. W sklepie znajdą zatrudnienie m.in. dyrektorzy, sprzedawcy oraz kierownicy sali sprzedaży, magazynu i biura rozliczeń gotówkowych, a także specjaliści od merchandisingu wizualnego. W zeszłym miesiącu Primark otworzył swój pierwszy sklep w Europie Środkowo-Wschodniej w słoweńskiej Lublanie. Firma ogłosiła także plany otwarcia sklepu w Czechach" - czytamy także.

Primark to międzynarodowa marka odzieżowa, która oferuje najnowszą modę, kosmetyki i wyposażenie domu o najlepszym stosunku jakości do ceny, zgodnie z hasłem: "niesamowita moda w niesamowitych cenach" ('Amazing Fashion at Amazing Prices'). Firma założona w Dublinie w 1969 r. obecnie posiada ponad 370 sklepów i niemal 1,5 mln m2 powierzchni handlowej w 12 krajach. Primark zatrudnia ponad 75 tys. osób.