Minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że na nowy program, który realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonych zostanie 1 mld zł. Ocenił, że dzięki niemu ma powstać ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych (PV). Dotacje do jednej instalacji mają wynieść do 5 tys. zł - wskazał.

Według premiera Mateusza Morawieckiego nowy program ma odpowiadać wymaganiom unijnej polityki klimatyczno-energetycznej, a także globalnym zobowiązaniom zawartym w Porozumieniu Paryskim.

"Chcemy, żeby energia oparta na PV rozwijała się w dwucyfrowym tempie" - zaznaczył Morawiecki. Dodał, że pozytywny trend potwierdzają dane za pierwsze półrocze 2019 roku. Zaznaczył, że w Polsce działa obecnie ok. 65 tys. instalacji prosumenckich.