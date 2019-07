Lepiej wygląda natomiast rynek warzyw spod osłon, które są mniej narażone na warunki atmosferyczne, ale wymagają większych nakładów kapitałowych i pracy ludzkiej.

W handlu hurtowym odczuwalna jest niska podaż warzyw kapustnych. Kalafiory kosztują 5-6 zł za sztukę, a kapusta biała 4-5 zł; tak wysokie ceny - zdaniem Kmery - to skutki upałów. Ekspert zwraca uwagę, że obecny "rzut" produkcyjny kalafiorów jest dosłownie ugotowany, czyli róże są zdeformowane lub słabo ukształtowane. Dlatego hurtownicy na rynku w Broniszach muszą sprowadzać kalafiory z Pomorza, gdzie w czerwcu były lepsze warunki pogodowe.

Opóźniający się zbiór młodej pietruszki powoduje ciągły wzrost cen warzyw ubiegłorocznych, które dochodzą obecnie do 18 zł/kg; pęczek młodej z nacią kosztuje 4-5 zł.

Niska podaż rzodkiewek spowodowała wzrost ich cen do 2-2,5 zł za pęczek; w poprzednich latach rzodkiewkę można było kupić za 0,8-1 zł/pęczek. Susza i upały spowodowały wzrost ceny szpinaku, za który trzeba zapłacić 10 zł/kg; w ubiegłym roku kosztował on 4-5 zł/kg. Drogi jest koperek - 3 zł/pęczek, a przed rokiem był to wydatek w wysokości 1 zł.

Cena marchwi i cebuli na rynku hurtowym w Broniszach jest dość stabilna. Marchew kosztuje 1,6-2 zł/kg, a cebula z łuską 2-2,33 zł/kg.

Utrzymuje się wysoka cena fasolki szparagowej, na poziomie 10-13 zł/kg. Jest to związane z brakiem fasolki polnej, która wyschła. Wielu jej producentów skarży się na kłopoty z zatrudnieniem pracowników do zbioru fasolki, który jest bardzo czasochłonny w porównaniu ze zbiorem innych warzyw, np. papryki, bakłażanów i cukinii.

Zwiększająca się podaż krajowych papryk powoduje sukcesywny spadek cen. Papryka czerwona kosztuje obecnie 6-9 zł/kg, a zielona 2,75-3,5 zł/kg, bakłażany 3-4 zł/kg, zaś cukinia 3,5-4,5 zł/kg.

Wzrosły ceny ogórków szklarniowych i gruntowych, do 4 zł/kg. Zdrożały również pomidory czerwone, ich cena sięga 4-4,5 zł/kg, a malinowych - 5 zł/kg.

Bardzo wysokie ceny osiągają ziemniaki w hurcie. Obecnie można je kupić po 2-2,33 zł/kg, podczas gdy w 2017 r. odmiana Irga kosztowała ok. 45 groszy za kg, a w ubiegłym roku - 75 groszy/kg. Jeszcze droższe są odmiany Irys i Catania (2,66 zł/kg).

Największy popyt jest obecnie na owoce jagodowe, czyli porzeczki, borówki, maliny, jeżyny i agrest. Są one najczęściej konfekcjonowane w opakowania 0,25 i 0,5 kg dla wygody sprzedawców, a przede wszystkim konsumentów - informuje ekspert.

Porzeczki czerwone i białe kosztują 7-8 zł/kg, tańsze są czarne 3,5-4,5 zł/kg, agrest 5-6 zł/kg. Za jeżyny trzeba zapłacić 15-20 zł/kg.

Pojawiły się pierwsze krajowe śliwki - odmiany Herman i Kometa, w cenie 3-4 zł/kg. Wysoka jest podaż krajowych moreli przywożonych przez plantatorów z okolic Sandomierza; ich cena to 2,75-4,5 zł/kg.

Ceny malin wahają się od 8-16 zł/kg. Drożeją czereśnie, teraz można je kupić po 7-14 zł/kg. Wzrosła podaż wiśni, a ich cena spadła do 3,5-4 zł/kg. Niskie są ceny borówki amerykańskiej, którą można kupić już od 13 do 20 zł/kg.

Są już pierwsze tegoroczne jabłka - Early Geneva i Papierówka, ich cena jest dość niska jak na tę porę, ponieważ wynosi około 3 zł/kg.