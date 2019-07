Uroczyste powołanie odbyło się w Belwederze. Prezydent wszystkim powołanym podziękował za przyjęcie nominacji.

Do 18-osobowej Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP Andrzej Duda powołał dwóch członków: prezesa firmy Dragon Poland Michała Czekaja oraz prezesa Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „Taurus" Stanisława Jarosza.

Zdecydowałem się poprosić o współpracę przedstawicieli polskiego biznesu dwóch pokoleń - to jest pokolenia moich rodziców, pana prezes Jarosza, i mojego pokolenia, (...) pana prezesa Michała Czekaja - powiedział prezydent. Wskazał, że obie firmy są rodzinne, o ponad 30-letnim doświadczeniu, budujące polską przedsiębiorczość.

Rada ds. Przedsiębiorczości została powołana w maju br. Jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Do jej zadań należą m.in.: przegląd rozwiązań prawnych oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, opracowywanie strategii wspierania przedsiębiorczości czy wspieranie zagranicznej ekspansji polskich firm.

Prezydent powołał także we wtorek kilkunastoosobową Kapitułę XVII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Kapituła zdecyduje o przyznaniu nagród prezydenta, które zostaną wręczone podczas Kongresu 590. Nagrodą Prezydenta RP zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm.

To najlepsi z najlepszych - podkreślił prezydent. Zaznaczył, że wybranie ich "to duża praca i odpowiedzialność". - Ale mam głębokie przekonanie, że to wzmacnia polskich przedsiębiorców, wzmacnia polskie firmy. Nawet jeżeli ktoś nie otrzymał nagrody, a był tylko finalistą to możliwość pokazania się wśród wielu polskich firm i wielu przedsiębiorców (...) jest czymś, dzięki czemu zyskuje się na rynku gospodarczym - podkreślił prezydent Duda.

Po wręczeniu nominacji prezydent zaprosił nowo powołanych członków Rady oraz Kapituły i przybyłych gości do dyskusji na temat "obecnego polskiego rynku pracy i jego przyszłości".