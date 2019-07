Awarii nie udało się uniknąć np. bankowi ING. Na swoich stronach nadal informuje: "z powodu dużego obciążenia systemu, nasze wnioski pracują wolniej niż zwykle (sic!)".

Bank prosi przy tym, o złożenie wniosków później ("o ile to możliwe") i przypomina, że "żeby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od lipca, masz czas do 30 września".

Problemy ze składaniem wniosków o 500 plus pojawiły się już 1 lipca. O tym, że doszło do awarii ING poinformował na swoich stronach o godz. 8.45.

Od 1 lipca ruszył rozszerzony program "Rodzina 500 plus", który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną. Od 1 sierpnia wniosek będzie można złożyć także w formie tradycyjnej – papierowej. Od 1 lipca drogą online można także złożyć wniosek o wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł z programu "Dobry Start". Źródło: PAP

Wczoraj problemy z uruchomieniem strony miały także m.in. mBank ("Bardzo Was przepraszamy za trudności i będziemy na bieżąco przekazywać dalsze informacje") czy np. Santander ("Niestety aktualnie występują problemy z wnioskowaniem o 500+ z powodu przeciążenia serwerów rządowych Empatia").

Tymczasem PKO Bank Polski podał, że za ich pośrednictwem złożono 137 tys. 649 wniosków w programie 500 plus na pierwsze dziecko i 73 tys. wniosków o wyprawkę szkolną 300 plus. Łącznie było to ponad 500 tys. wniosków, poinformowała w poniedziałek wieczorem szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa.