Chcielibyśmy wypłacać trzynastą emeryturę także w kolejnych latach. Weźmiemy to pod uwagę przy konstruowaniu nowego budżetu i postaramy się przyjąć stosowną ustawę, ale dopiero po wyborach parlamentarnych - mówi w rozmowie z DGP wicepremier Jacek Sasin. Nie możemy mnożyć ambitnych programów społecznych w nieskończoność - dodaje jednak. W tej chwili osiągnęliśmy zadowalający poziom wydatków na ten cel. W relacji do PKB są one jednymi z wyższych w Unii Europejskiej - wyjaśnia polityk.

Finalizujemy prace nad przepisami podwyższającymi koszty uzyskania przychodu i obniżającymi PIT o 1 pkt proc. Chcemy, by zaczęły obowiązywać od października, a może nawet już od września - komentuje też prace nad wprowadzeniem "piątki Kaczyńskiego" Sasin.