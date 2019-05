Kaloryfer to technologia, która odchodzi. Są one bardzo dynamicznie wypierane przez bardzo popularne ogrzewanie podłogowe, rozwiązania ścienne, czy sufitowe. Poprawiamy i estetykę i efektywność - mówi Walerysiak.

Świadomość ekologiczna Polaków to bardzo ważny faktor. Po sygnałach o smogu, o tym jak sami siebie trujemy Polacy są coraz bardziej świadomi i starają się dokładać swoją cegiełkę do tego by robić to coraz bardziej skutecznie. W wybierają takie rozwiązanie do siebie do domu takie by nie truło sąsiadów, ale także nas samych - twierdzi prezes zarządu spółki Viessmann Polska.

Zobacz całe wideo: