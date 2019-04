Z danych NBP wynika, że jeszcze w pierwszym kwartale roku 2017 w Polsce działało 23 tys. 751 bankomatów. W czwartym kwartale 2018 r. w bankomatach na terenie kraju odnotowano 158,6 mln transakcji wypłat gotówki. W porównaniu do poprzedniego kwartału to mniej o 8,9 mln, co stanowiło spadek o 5,3 proc.

Jak informuje Narodowy Bank Polski w czwartym kwartale 2018 r. z bankomatów wypłacono gotówkę wartości 84,9 mld zł, czyli o 2 mld zł mniej niż w kwartale poprzednim, co stanowi spadek o 2,3 proc. Z danych NBP wynika, że średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła w czwartym kwartale ubiegłego roku 535 zł i była większa niż w poprzednim kwartale, kiedy to jej wartość wyniosła 519 zł.