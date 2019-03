We wtorek premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej z minister Elżbietą Rafalską poinformował, że do konsultacji społecznych został skierowany projekt dotyczący rozszerzenia programu 500 plus na pierwsze dziecko.

Rafalska poinformowała, że wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca za pośrednictwem internetu, a od 1 sierpnia w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Samorząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji, ale jeżeli decyzja zostanie wydana po trzech miesiącach, (świadczenie wypłacone - PAP) będzie z wyrównaniem od 1 lipca - zapewniła minister. Dodała, że "nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gminy wnioski rozpatrywały szybciej".