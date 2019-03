Jak przypomniał Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK, nowy rozkład jazdy obowiązuje od grudnia 2018 roku. W marcu wprowadzamy pierwszą korektę, która zapewni sprawne przejazdy pociągów w trakcie realizowanych na sieci kolejowej inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego - powiedział PAP Karol Jakubowski.

Z informacji w rozkładzie jazdy pasażer dowie się, w jakim realnym czasie w trakcie prowadzonych remontów na torach, dojedzie do wybranej stacji - dodał Karol Jakubowski.

Spółka PKP PLK poinformowała, że w ramach wiosennej korekty rozkładu jazdy od 25 marca pociągi wrócą na trasę Wrocław – Krotoszyn. Kończy się bowiem modernizacja 40-kilometrowego odcinka Grabowno Wielkie – Zduny. Trasa z Wrocławia do Krotoszyna zajmie 1 godz. i 50 minut, a do Milicza - półtorej godziny. Na wszystkich siedmiu stacjach i przystankach: Grabowno Wielkie, Bukowice Trzebnickie,PKP PLK rozkład jazdy korekta Krośnice, Milicz, Wierzchowice, Rakoniewice Milickie, Cieszków przygotowywane są nowe perony, przystosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

PKP PLK podały, że nowe perony czekają na podróżnych również na trasie z Warszawy do Białegostoku, na stacjach: Małkinia i Sadowne oraz przystankach: Prostyń, Zaręby Kościelne, Kietlanka i Szulborze Wielkie. Spółka wyjaśniła, że od marcowej korekty pociągi na trasie Sadowne Węgrowskie – Czyżew pojadą po nowym torze, a prace przeniosą się na drugi tor. Na tym odcinku wykorzystywany będzie nowy most na Bugu.

Perony zostały także zmodernizowane na trasie Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (Jaworzno Ciężkowice oraz Balin), w Otwocku oraz na stacji Szczecin Główny.

Spółka zarządzająca infrastrukturą kolejową w Polsce poinformowała, że w marcu wrócą bezpośrednie połączenia z Radomia do Dęblina. Na Mazowszu, w związku z przebudową peronów na stacji w Nowym Dworze Mazowieckim, będą zmiany w komunikacji lokalnej i dalekobieżnej.

W niedzielę 10 marca ruszy też kolejny etap przebudowy ostatniego odcinka linii Warszawa – Radom. Modernizowany będzie fragment pomiędzy Warką a Radomiem. Wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji. Do lipca między Strzyżyną a Radomiem pociągi regionalne zastąpione zostaną autobusami, a składy dalekobieżne pojadą trasą zmienioną - dodano.

Utrudnienia na pasażerów czekać będą w Krakowie. Nadal obowiązywać będzie przerwa w kursowaniu pociągów w dni robocze, na odcinku Podłęże – Kraków Główny (od ok. 9:50 do 14:30). Niektóre składy będą kursowały przez Kraków Olszę, z pominięciem stacji Kraków Główny. Kilka pociągów pojedzie zmienioną trasą przez stację Kraków Nowa Huta, pomijając stację Kraków Płaszów.

Spółka dodała, że prace modernizacyjne prowadzone będą również m.in. w łódzkim węźle kolejowym, na Warmii i Mazurach, na trasach ze stolicy do Poznania i Terespola. Zmiany w rozkładzie obowiązują na trasie z Krakowa do Zakopanego, gdzie PLK prowadzą przebudowę linii Skawina – Sucha Beskidzka i Chabówka – Zakopane. Na niektórych jej odcinkach obowiązuje komunikacja zastępcza.

PKP PLK podały, że w czasie modernizacji linii Lublin – Warszawa pociągi dalekobieżne nadal będą kursować przez Lubartów i Parczew. Od marca na odcinku Garwolin – Dęblin utrzymana zostanie autobusowa komunikacja zastępcza za pociągi regionalne. Powrót pociągów na trasę Warszawa – Pilawa – Garwolin – Dęblin (przez Mińsk Mazowiecki) planowany jest w maju br. Wtedy też rozpoczną się prace na odcinku Otwock – Pilawa, co będzie wymagało wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej.

Korekta rozkładu przewiduje ponadto dodatkowe postoje składów PKP Intercity. Od 8 marca na stacji Jarocin będą zatrzymywać się pociągi TLK Rozewie relacji Gdynia – Bielsko-Biała – Gdynia i IC Przemyślanin relacji Przemyśl – Świnoujście – Przemyśl. Od 8 kwietnia do 8 czerwca pięć pociągów PKP Intercity zatrzyma się w Krotoszynie, zapewniając dojazd z miasta m.in. do Warszawy, Wrocławia czy Gdyni.

Mieszkańcy Zielonej Góry zyskają dodatkowe połączenia ze stolicą. Do wieczornego pociągu TLK Gombrowicz relacji Warszawa – Poznań uruchomiony będzie łącznik z Poznania do Zielonej Góry. Nocny łącznik z Zielonej Góry do Poznania zapewni połączenie z pociągiem TLK Uznam, kursującym na trasie Świnoujście – Warszawa, i dojazd do stolicy o poranku.

Nowy, marcowy rozkład jazdy dostępny jest na https://portalpasazera.pl/ oraz na stronach przewoźników.