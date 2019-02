Na swoich miejscach w zarządzie pozostali: Dariusz Sawicki odpowiedzialny za część lotniskową, Piotr Malepszak, który odpowiada za część kolejową, i Michał Wrona, w którego gestii są kwestie finansowe. Spółka celowa kontynuuje przygotowania do budowy CPK.

- Rozumiem i szanuję decyzję Jacka Bartosiaka, a jednocześnie dziękuję mu za ogrom pracy organizacyjnej w trudnym początkowym okresie działania spółki. CPK to najważniejszy rządowy projekt infrastrukturalny w Polsce. Do jego realizacji udało nam się już stworzyć zespół uznanych fachowców, co gwarantuje ciągłość tego projektu. Uzgodniłem z Jackiem, że nadal możemy liczyć na jego wsparcie przy Programie CPK. Uzgodniłem z Jackiem, że nadal możemy liczyć na jego wsparcie przy Programie CPK – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

- Moja rezygnacja motywowana jest wyłącznie sprawami osobistymi. Chcę z całą mocą podkreślić, że moja opinia co do konieczności budowy CPK pozostaje niezmienna. W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest jak najszybsze uruchomienie CPK, który będzie impulsem dla PKB, wehikułem do tworzenia miejsc pracy oraz poprawi mobilność społeczną regionu i zwiększy bezpieczeństwo Polski – dodaje cytowany w komunikacie Jacek Bartosiak, były prezes CPK.

Jacek Bartosiak stał na czele spółki CPK od połowy października ub. roku. Do 30 listopada w spółce funkcjonował jednoosobowy zarząd. Od 1 grudnia do Jacka Bartosiaka dołączyli trzej pozostali członkowie zarządu: Dariusz Sawicki, Piotr Malepszak i Michał Wrona.

Przed objęciem funkcji w zarządzie spółki Jacek Bartosiak był członkiem zespołu doradczego przy pełnomocniku rządu ds. budowy CPK. Wcześniej jako adwokat był partnerem zarządzającym w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą biznesu. Bartosiak to również uznany ekspert ds. geopolityki i strategii: dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji w Fundacji Pułaskiego i Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. Jest autorem książek "Pacyfik i Eurazja. O wojnie" i "Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju".

Przygotowania do budowy CPK trwają nadal. W tym roku spółka przeszła tzw. Test Prywatnego Inwestora przeprowadzony przez jedną z największych na rynku firm konsultingowych. Wyniki wskazują na opłacalność budowy CPK z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego: stopa zwrotu z lotniskowej części tej inwestycji wynosi prawie 10 proc.

W ciągu ostatnich miesięcy spółka CPK zdefiniowała wstępny zakres prac koniecznych dla realizacji nowego lotniska, który obejmuje ponad 60 elementów infrastruktury portu. W części kolejowej gotowy jest także podział zadań inwestycyjnych między spółki: CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie budowy tzw. szprych, czyli poszczególnych korytarzy kolejowych obsługujących Port Lotniczy Solidarność.

W tym roku przyjęty będzie plan wieloletni CPK, czyli dokument, który określi, jakie konkretnie inwestycje będą realizowane, w jakim czasie i jakie finansowanie budżetowe będzie w tym celu potrzebne. Także w tym roku spośród międzynarodowych podmiotów z doświadczeniem inwestycyjnym w zakresie projektowania i budowy największych portów lotniczych zostanie też wybrany dla CPK partner strategiczny. Doradca będzie wspierał spółkę CPK wiedzą w dziedzinie planowania, projektowania, a potem budowy oraz zasad zarządzania i operowania lotniskiem.

Doradca ma brać udział w przygotowaniu tzw. masterplanu. Ten kluczowy dla inwestycji dokument koncepcyjny będzie zawierał m.in. długoterminowe prognozy rozwoju lotniska w horyzoncie co najmniej 20 lat, szczegółową lokalizację elementów infrastruktury (m.in. terminala i pasów startowych) oraz zakładany kosztorys i harmonogram przedsięwzięcia wraz z listą towarzyszących inwestycji infrastrukturalnych.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd pociągiem między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.