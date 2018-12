Intensywne negocjacje doprowadziły do (znalezienia) rozwiązania, to pozwala uniknąć procedury nadmiernego deficytu na tym etapie - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef KE ds. euro Valdis Dombrovskis. To zwycięstwo dialogu politycznego, który KE zawsze przedkładała nad konflikt - dodał komisarz UE ds. gospodarczych Pierre Moscovici. Pod koniec listopada KE negatywnie oceniła już wcześniej raz zrewidowany projekt budżetu Włoch na przyszły rok. Wskazała, że kraj ten nie spełnia unijnego kryterium długu i otworzyła drogę do objęcia Włoch procedurą nadmiernego deficytu.

W zeszłym tygodniu rząd Włoch przedstawił propozycję obniżenia deficytu w projekcie budżetu na przyszły rok do 2,04 procent PKB z 2,40 procent.