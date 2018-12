Ustalenia zapadły podczas 175. sesji OPEC w Wiedniu. Przed tym szczytem - w środę - odbyło się spotkanie komisji monitorującej, w skład której wchodzą ministrowie krajów zrzeszonych w kartelu i kilku innych producentów, w tym Rosji.

Arabia Saudyjska, nieformalny przywódca OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), nalegała na Rosję, by znacząco obniżyć wydobycie surowca i uniknąć nadpodaży, a tym samym zapobiec dalszym spadkom cen ropy.

Spadki te spowodowane są zwiększonym wydobyciem przez czołowych producentów. Od października ropa staniała o jedną trzecią i obecnie cena baryłki ropy typu Brent zeszła poniżej poziomu 60 dolarów.

Prezydent USA Donald Trump apelował w środę do krajów OPEC, by nie zmniejszały wydobycia i pozwoliły na dalszy spadek cen, co byłoby korzystne dla wzrostu gospodarczego w krajach wysoko rozwiniętych.