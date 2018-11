RozmawiaNaciskliśmy na temat sytuacji finansowej Idea Banku i Getin Noble Banku. Przeanalizowaliśmy sytuację finansową obydwu instytucji. Wysłuchaliśmy informacji przedstawicieli obydwu banków, którzy zapewnili Komitet Stabilności Finansowej, że obydwie instytucje regulują bieżące zobowiązania na bieżąco. Że sytuacja jest kontrolowana – mówiła na wczorajszej konferencji prasowej minister finansów Teresa Czerwińska. To na jej wniosek zwołano niedzielne posiedzenie KSF. „Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań przez klientów banków” – napisano w komunikacie. W trakcie spotkania z dziennikarzami ani szefowa resortu, ani prezes NBP Adam Glapiński nie podali szczegółów dotyczących możliwego wsparcia. – Musieliśmy się spotkać ze względu na szum medialny. Polski system bankowy finansowy jest stabilny, bezpieczny, co podkreślamy przy każdej okazji. System instytucjonalny, który mamy w Polsce, zapewnia taką stabilność – stwierdził Glapiński.

Na jakie wsparcie finansowe Getin Noble Bank może liczyć ze strony Narodowego Banku Polskiego? Czy w grę wchodzi jakieś inne rozwiązanie niż kredyt lombardowy dostępny dla każdego banku?

Prezes Adam Glapiński publicznie, po spotkaniu Komitetu Stabilności Finansowej, zadeklarował gotowość wsparcia ze strony Narodowego Banku Polskiego. Getin Noble Bank na bieżąco i sprawnie działa operacyjnie mimo sytuacji spowodowanej obecnym zamieszaniem medialnym. Z naszego punktu widzenia kluczowe jest to, żeby otrzymać wsparcie w kontekście obecnego zawirowania medialnego. To ono jest w tej chwili naszym największym problemem. Pojawia się masa artykułów i programów publicystycznych, w których fakty są mocno przekręcane. Szukanie sensacji jest niezdrowe nie tylko dla nas, ale i dla całego systemu bankowego. Należy jasno powiedzieć, że uderzając w jeden bank, można spowodować istotne zaburzenie dla całego sektora.

Jakie ma pan zastrzeżenia do mediów? Co jest przekręcane?

Chodzi często o mylenie nazw spółek i ich struktury właścicielskiej. Albo o całkowicie pozbawione podstaw teksty czy wypowiedzi, rysujące czarne i katastroficzne scenariusze. Źródło tego, co się dzieje w mediach, nie było związane z działalnością operacyjną banku, lecz uwarunkowane przez niezależne od spółki czynniki zewnętrzne. O tym, że bank jest w programie naprawczym, wiadomo od dawna. Tutaj warto podkreślić, że ten program jest realizowany zgodnie z założeniami. Jedyne, co mamy nowego, to właśnie ten szum medialny. To, na czym bardzo nam zależy, to rzetelne podejście do sprawy i nieszukanie sensacji powodującej niepokój wśród klientów.

Ale też nie powinno tak bardzo dziwić, skoro sprawa zaczęła się od działania głównego właściciela. I dotyczy propozycji zatrudnienia określonej osoby w tym, a nie innym banku.

Z tego, co przeczytałem w artykule, który rozpoczął całą tę sprawę, wynika, że bank jest stroną poszkodowaną w tym temacie. To, co było w tym tekście, w żaden sposób nie dotyczyło stabilności banku. Natomiast obecna sytuacja i podawanie przez niektórych bardzo mało rzetelnej informacji powoduje pojawienie się niepewności wśród klientów. Niektórzy z nich reagują nerwowo i podejmują decyzje w oparciu o emocje, a nie obiektywne fakty. Ja to w pewnym sensie rozumiem. To wszystko, co dzieje się w mediach, powoduje nerwowość i niepokój. Nie tylko ja, ale i organy nadzorcze apelują o spokój i wyważone poglądy.

Wróćmy do pierwszego pytania. Na jakie wsparcie płynnościowe bank może liczyć w Narodowym Banku Polskim?

Mogę tylko odwołać się do komunikatów KSF i NBP.

Tam nie nic na ten temat.

Ale dość jasno wynika z nich, że jeśli wystąpi konieczność, to pomoc zostanie udzielona.

Dotąd takiej konieczności nie było?

Powtarzam: jeżeli wystąpi. Pamiętajmy o tym, że plotki czy nieprawdziwe, negatywne i długotrwałe spekulacje medialne mogą „położyć” każdy bank na świecie. W bankowości najważniejszy jest spokój. Chcę także podkreślić to, o czym mówiono już w komunikatach instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej. Do 100 tys. euro depozyty w Getin Noble Banku są tak samo bezpieczne, jak i w największych bankach. Dodatkowo na posiedzeniu KSF wszystkie główne urzędy nadzorujące rynek finansowy w Polsce dokładnie zapoznały się z sytuacją banku i potwierdziły – odnoszę się do tego, co było w komunikacie KSF – że bank na bieżąco realizuje swoje zobowiązania wobec klientów. ©℗