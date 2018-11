Prezydent w poniedziałek w siedzibie GPW w Warszawie podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Nowe prawo zakłada utworzenie powszechnego, dobrowolnego i prywatnego systemu oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo.

- Czy to jest korzystne dla pracowników? Nie ma żadnych wątpliwości, że to jest korzystne dla pracowników, jeżeli weźmiemy cały zespół czynników, które występują w tym projekcie, w tym projekcie oszczędzania - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że jedną z głównych zalet PPK jest to, że jest to system dobrowolny. Można z niego zrezygnować, ale i także w każdej chwili wrócić - tłumaczył. - Jednocześnie mamy tę specyficzną składową, że (obywatel - PAP) nie odkłada na swoją emeryturę sam, ale jest wspierany przez pracodawcę i państwo. Jest to na pewno sposób lepszy (na oszczędzanie na emeryturę - PAP) niż samodzielne odkładanie pieniędzy w banku - wskazał prezydent.

Andrzej Duda ocenił, że PPK pozwoli też zbudować potencjał kapitałowy naszego kraju, tworzyć oszczędności będące bazą do wzrostu PKB i inwestycji.

- Mam nadzieję, że ten system PPK budujący tę przyszłą bazę z jednej strony kapitałową, a drugiej - emerytalną dla przyszłych pokoleń, będzie w Polsce funkcjonował dobrze, będzie w Polsce funkcjonował lepiej niż to, z czym mieliśmy do tej pory (do czynienia - PAP). Że to będzie ten pomysł, który pozwoli nam na zbudowanie dobrej przyszłej bazy pod bezpieczny stan emerytalny Polaków - powiedział prezydent.