Korekty w planie wypłat świadczenia 800 plus na listopad

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wprowadził zmiany do ustalonego harmonogramu wypłacania świadczenia 800 plus na listopad 2025 roku, co oznacza m.in. realizację przelewów dla dwóch grup beneficjentów w tych samych dniach. Rozpoczęcie wypłacania środków za listopad zostało przyspieszone i nastąpi jeszcze w październiku. Jest to konsekwencją układu kalendarza, ponieważ 1 listopada, będący dniem wolnym od pracy, przypada w sobotę. Z tego powodu osoby, które tradycyjnie otrzymują świadczenie na początku miesiąca, zobaczą pieniądze na swoich kontach już 30 października 2025 roku.

Roczna kwota świadczenia 800 plus i formy składania wniosków

W ramach programu 800 plus rodzice co roku otrzymują 9600 zł na każde uprawnione dziecko. Wnioski o to wsparcie finansowe można składać przez cały rok, jednak zaleca się ich złożenie przed rozpoczęciem nowego cyklu rozliczeniowego, który obejmuje okres od czerwca do maja roku następnego. Wnioskowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą jednej z czterech platform: Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS / eZUS), bankowości internetowej, Portalu Emp@tia (podlegającego Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej) lub aplikacji mobilnej mZUS.

Zasady ubiegania się o świadczenie dla nowo narodzonych dzieci

W przypadku narodzin dziecka, rodzice mają trzy miesiące od daty urodzenia na złożenie wniosku o 800 plus, aby zagwarantować sobie wyrównanie płatności od miesiąca narodzin. Wniosek złożony po upływie tego terminu skutkuje przyznaniem świadczenia dopiero od miesiąca jego złożenia, bez możliwości otrzymania wyrównania za minione miesiące.

Szczegółowy rozkład wypłat w listopadzie 2025

Zgodnie ze standardową procedurą, ZUS wypłaca 800 plus w dziesięciu stałych terminach każdego miesiąca. W sytuacji, gdy ustalony termin przelewu przypada na dzień wolny od pracy, ZUS dokonuje płatności z wyprzedzeniem. W listopadzie 2025 roku przewidziano podwójne wypłaty (obejmujące łącznie po dwie daty kalendarzowe) w dniach 7 listopada i 14 listopada. Poniżej przedstawiono rozpisane terminy przelewów 800 plus na listopad 2025 roku z uwzględnieniem zmian: