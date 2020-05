Pandemia COVID-19 znacząco dotknęła rynek polskiej gospodarki. Program pomocowy LOTOS Oil „Razem w przyszłość” powstał z nadzieją na ustabilizowanie się uwarunkowań rynkowych i przywrócenie płynności finansowej dla wielu firm.

Reklama

– Dziś, gdy powoli odmrażana jest krajowa gospodarka, postanowiliśmy zweryfikować, na czym najbardziej zależy naszym kontrahentom. Priorytetem stały się dla nas ich przedsiębiorstwa. Chcemy, aby powróciły do normalnego funkcjonowania i miały szansę odbudować swoje finanse. Stąd program „Razem w przyszłość”, który umożliwia im znalezienie takich rozwiązań, które przywrócą firmom z branży motoryzacyjnej płynność finansową i przywrócą popyt na rynku – mówi Aleksandra Jankowska, wiceprezes Zarządu spółki LOTOS Oil.

– Nasze przedsiębiorstwo jest w stabilnej kondycji finansowej. Niezwykle istotne jest, by przez ten trudny czas przebrnęli także nasi kontrahenci, którzy są ważnym elementem funkcjonowania Grupy LOTOS. Obecnie naturalne jest tworzenie programów, których celem jest wzajemne wsparcie dla dobra gospodarki. Program wdrożony przez spółkę LOTOS Oil, który ma pomóc kontrahentom spółki, to bardzo dobry krok – dodaje Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

W ramach programu „Razem w przyszłość” powstał szereg opcji dla kontrahentów spółki, przede wszystkim tych związanych umową dystrybutorską. Jedną z nich jest możliwość zakupu hurtowego produktów silnikowych LOTOS Quazar lub AURUM do końca czerwca br. wraz z dodatkiem promocyjnym w postaci bonów, które kontrahenci mogą zrealizować na zakupy spożywcze, higieniczne, gastronomiczne czy elektroniczne. Przedsiębiorcy otrzymają aż 100 dni na zapłatę należności z tytułu zakupu promocyjnego.

Branża przemysłowa również otrzyma podobne wsparcie. Do niej skierowana jest propozycja zakupu w tym samym terminie beczki 180 kg lub mauzera 1000 l wybranych produktów przemysłowych z linii Transmil, Emulsin i Hydromil – w tym nowego produktu Hydromil LHL BA i LHM BA, który otrzymał aprobatę Bosch Rexroth jako pierwszy produkt polskiego producenta. Firmy przemysłowe na zakupy promocyjne także otrzymają bony promocyjne i aż 100 dni na zapłatę należności.

LOTOS Oil jednocześnie poszerza portfolio produktowe o nowe oleje, które będą dostępne w wyjątkowo przystępnych dla klientów cenach. Są to dwie nowości: semisyntetyczny olej Aurum SN do stosowania w samochodach z dopuszczalnym użyciem oleju w klasie SN oraz mineralny olej Diesel Fleet SHPD przeznaczony głównie do samochodów ciężarowych (spełniającą normę emisyjną Euro III i wcześniejszą).

Projekt „Razem w przyszłość” zakłada całą gamę udogodnień bonusowych rabatowych czy rozliczeniowych, które wspomogą utrzymanie płynności i miejsc pracy w firmach kooperujących z LOTOS Oil.