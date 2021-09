Bzdura. Wiem, że niektórzy z góry przesądzają, że nie wyjdzie. Starają się uziemiać tych menedżerów, którzy chcą coś zmieniać, chcą mieć efekty, które będą służyć całej gospodarce. Jeżeli chodzi o Lotos, to od samego początku słyszałem, że nie wyjdzie. Najpierw przez dwa lata mówiono, że Komisja Europejska na pewno nie da zgody na przejęcie. Po uzyskaniu przez nas tej zgody, znów podniosły się głosy , że z pewnością się nie uda, bo nas nie będzie stać przez kapitalizację Lotosu. Tymczasem przedstawiliśmy bezgotówkową strukturę transakcji. Jeżeli chodzi o partnerów do zbycia lub wymiany aktywów w ramach środków zaradczych KE, to czytam spekulacje graniczące z bajkopisarstwem. Pragnę zaznaczyć, że mamy konkretnych partnerów i prowadzimy rozmowy, których zaawansowanie mogę ocenić na 70 proc. Mało tego, potencjalni partnerzy są zaangażowani w rozmowy, w związku z tym nie sądzę, żeby się nagle wycofali.