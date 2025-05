Niższe rachunki za gaz od lipca 2025. Nowa taryfa zatwierdzona

Od 1 lipca 2025 roku Polacy mogą spodziewać się niższych rachunków za gaz. Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową taryfę sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych, przygotowaną przez PGNiG Obrót Detaliczny. Cena gazu dla odbiorców indywidualnych spadnie o około 14,8 proc., do 204,26 zł za megawatogodzinę (MWh). Obniżki obejmą wszystkie główne typy gazu ziemnego:

14,25 proc. dla gazu wysokometanowego (grupa E),

14,22 proc. dla gazu zaazotowanego typu Lw,

14,29 proc. dla gazu zaazotowanego typu Ls.

Nowa taryfa będzie obowiązywać przez rok, od 1 lipca 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku. Dotyczy ona głównie gospodarstw domowych oraz innych uprawnionych odbiorców korzystających z regulowanych taryf.

Premier Tusk o obniżkach gazu

Decyzja URE spotkała się z entuzjastyczną reakcją premiera Donalda Tuska. Na portalu X podkreślił on, że niższe ceny gazu to dobra wiadomość nie tylko dla gospodarstw domowych, ale także dla placówek użyteczności publicznej. Dobra wiadomość! Właśnie Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od lipca ceny gazu dla gospodarstw domowych, żłobków, przedszkoli, szkół i szpitali spadają o 14,8 procent – napisał premier. Oznacza to realne oszczędności dla budżetów publicznych instytucji.

Wpływ obniżki cen gazu na inflację i opinie ekspertów

Analitycy banku Pekao oceniają decyzję URE jako znaczącą i pozytywną zmianę dla domowych budżetów. Spodziewają się, że obniżka cen gazu zmniejszy średni rachunek o około 10 proc., co ma istotne znaczenie dla wskaźników inflacyjnych. Eksperci Pekao prognozują, że "obniżka taryfy silniejsza od założeń" przyczyni się do spadku inflacji o 0,2 punktu procentowego, a cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. rok do roku staje się coraz bardziej realny i może zostać osiągnięty już w trzecim kwartale tego roku. Taki impuls dezinflacyjny może wpłynąć na dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.

Rachunki za gaz nie spadną o pełne 14,8 proc.

Warto jednak pamiętać, że całkowita wysokość rachunku za gaz nie spadnie o pełne 14,8 proc. Jak podkreśla URE, zatwierdzona taryfa dotyczy wyłącznie ceny sprzedaży paliwa gazowego. Stawki opłat abonamentowych pozostają bez zmian, a odbiorcy nadal będą ponosić koszty dystrybucji gazu (czyli jego przesyłu i dostarczenia do domu), które są zatwierdzane osobno, najczęściej przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Zatem, choć cena samego gazu będzie niższa, inne składowe rachunku pozostaną na dotychczasowym poziomie, co oznacza, że obniżka będzie odczuwalna, ale nie wyniesie pełnych 14,8 proc. dla całego rachunku.

Zbliża się koniec regulowanych taryf sprzedaży gazu

URE przypomina, że zatwierdzanie taryf sprzedaży gazu dla gospodarstw domowych i podmiotów realizujących zadania użyteczności publicznej będzie kontynuowane tylko do 2027 roku. Po tej dacie rynek sprzedaży gazu dla konsumentów ma zostać całkowicie uwolniony. Regulator będzie jednak nadal zatwierdzał taryfy za korzystanie z infrastruktury gazowej, takie jak przesył, dystrybucja, magazynowanie, skraplanie i regazyfikacja paliw gazowych.