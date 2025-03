Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe, które przysługuje osobom starszym oraz tym, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to dodatkowe wsparcie dla seniorów oraz osób wymagających stałej opieki.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które spełniają jeden z poniższych warunków:

ukończyły 75 lat,

zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Jeśli masz ukończone 75 lat, ZUS automatycznie przyzna Ci dodatek pielęgnacyjny. Nie musisz składać wniosku ani dostarczać zaświadczeń. W przypadku osób poniżej 75. roku życia konieczne jest złożeniewniosku wraz z dokumentacją medyczną. Należy:

Uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), które powinien wypełnić lekarz prowadzący.

(druk OL-9), które powinien wypełnić lekarz prowadzący. Złożyć wniosek w oddziale ZUS lub drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Nie możesz otrzymać dodatku pielęgnacyjnego, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu. Warto pamiętać, że nie można pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego przyznawanego przez samorząd (np. burmistrza, prezydenta miasta). Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz poinformować o tym organ, który wypłacał zasiłek.

Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny wzrósł o 18,15 zł i wynosi teraz 348,22 zł miesięcznie (wcześniej 330,07 zł). Jeśli masz status inwalidy wojennego, otrzymasz wyższe świadczenie – 495,11 zł miesięcznie.

Waloryzacja emerytur 2025

Każdego roku świadczenia emerytalne oraz dodatki do nich są waloryzowane. Od 1 marca 2025 roku minimalna emerytura wzrosła z 1 780,96 zł brutto do 1 878,91 zł brutto (czyli 1 615,77 zł netto), emerytury i dodatki podwyższono o 5,5 proc.