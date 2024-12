Ulga w składkach 2025. Kto może skorzystać?

Zgodnie z informacjami ZUS, umorzenie składek przysługuje płatnikom, którzy doświadczyli znacznego spadku przychodów. Warunkiem jest udokumentowanie co najmniej 40 proc. zmniejszenia przychodów w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego (wrzesień 2024 r. do września 2023 r. lub październik 2024 r. do października 2023 r.). W przypadku działalności rozpoczętej w 2024 roku porównanie będzie dotyczyło września 2024 r. i sierpnia 2024 r.

Ulga w składkach 2025. Jakie podlegają umorzeniu?

Pomoc dotyczy składek za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Możliwe będzie umorzenie należności związanych z ubezpieczeniami społecznymi, ubezpieczeniem zdrowotnym, Funduszem Pracy, Funduszem Solidarnościowym, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Funduszem Emerytur Pomostowych.

Z wnioskiem mogą wystąpić zarówno płatnicy, którzy jeszcze nie opłacili składek, jak i ci, którzy uregulowali swoje zobowiązania za wskazany okres.

Dodatkowe opcje dla płatników z zadłużeniem

ZUS przewiduje także możliwość ubiegania się o umorzenie składek dla przedsiębiorców, którzy uzyskali nowy termin płatności (np. do 15 września 2025 r.) lub zawarli umowy dotyczące ratalnej spłaty zadłużenia. Ważne, aby takie zobowiązania dotyczyły składek należnych za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Ważne: wpływ umorzenia na przyszłe świadczenia

Jak podkreśla ZUS, osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia muszą liczyć się z tym, że umorzenie wpłat może wpłynąć na wysokość ich przyszłych świadczeń, takich jak emerytura czy renta. Warto wziąć to pod uwagę przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy.

Podstawa prawna

Decyzje o umorzeniu składek wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r., z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2024 r. dotyczącego wykazu gmin objętych klęską.