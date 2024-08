Świadczenie wychowawcze 800+: co to za świadczenie i komu przysługuje

Świadczenie wychowawcze w ramach programu rządowego "Rodzina 800+” przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. 800 zł miesięcznie na 1 dziecko daje rocznie 9600 zł. To zaś spora kwota wsparcia finansowego.

Jak podaje portal GOV.pl, celem świadczenia 800+ jest finansowe wsparcie polskich rodzin i częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z zaspokojeniem jego potrzeb życiowych oraz sprawowaną nad nim opieką. Przysługuje ono na każde dzieckodo 18 roku życia i jest niezależnieoddochodu rodziny.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 800+

Aby otrzymać świadczeniewychowawcze w ramach programu "Rodzina 800+”należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa go rodzic lub opiekun dziecka.Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać tylko elektronicznie. Można to zrobić za pośrednictwem:

PUE ZUS czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS

czyli Platformy Usług Elektronicznych ZUS bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

banków lub SKOK, które współpracują z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. aplikacji mobilnej mZUS

portalu Emp@tia.

Nabór wniosków na nowy okres rozliczeniowy 800+ obejmujący czas od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025, rozpoczął się już w lutym tego roku. Jak informowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swoim oficjalnym profilu na portalu X, tylko złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 800+ do 30 kwietnia 2024 gwarantowało ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymania go w czerwcu.

Świadczenie 1600+ zamiast 800+ - dla kogo

Kto otrzyma podwójne świadczenie 800 plus? Otóż otrzymają je rodzice i opiekunowie, którzy wniosek o przyznanie tego świadczenia na nowy okres rozliczeniowy złożyli pod koniec czerwca.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do podjęcia decyzji o przyznaniu świadczenia do końca sierpnia. A także do wykonania jeszcze w sierpniu przelewu wyrównawczego za miesiąc lipiec. Z tego powodu na ich kontach pojawi się przelew z ZUS-u nie na kwotę 800 zł, a na 1600 zł.

Świadczenie 800 plus – harmonogram wypłat na sierpień

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia w konkretnych dniach miesiąca. Są to 2., 4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień każdego miesiąca.Świadczenie 800+ jest wypłacane rodzicowi lub opiekunowi dziecka w ściśle określonym dniu. Przy czym - podobnie jak w przypadku innych świadczeń z ZUS -u takich jak renty czy emerytury - termin wypłaty ulega zmianie w sytuacji, gdy dzień wypłat przypada w niedzielę lub święto.

To zatem oznacza, że osoby u których termin wypłaty świadczenia przypadał na niedzielę 4 sierpnia, otrzymały je już 2 sierpnia. Podobna sytuacja będzie w przypadku rodziców, u których termin wypłaty przypada 18 sierpnia 2024.Oni również otrzymają świadczenie wcześniej. Beneficjenci mogą spodziewać się wpłat na konto z ZUS w następujących dniach sierpnia 2024: