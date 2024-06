DGP dotarł do dokumentów będących podstawą podwyżek dla budżetówki w 2025 r. Jeżeli te ustalenia się potwierdzą, to budżetówka nie otrzyma w 2025 realnych podwyżek. Podwyżka o 4,1% będzie odpowiadała inflacji. To oznacza podwyżkę w wartościach nominalnych, a nie realnych..

Na wygaszenie fali podwyżek przez rząd wskazuje też drastyczne obniżenie wysokości czternastej emerytury. Jest także prawdopodobne rozczarowanie emerytów i rencistów kwotą waloryzacji w 2025 r. DGP: Rząd D. Tuska wygasi falę podwyżek? W 2025 r. budżetówka, policjanci, żołnierze bez realnych podwyżek DGP ustalił: 1) W 2025 r. urzędnicy i służby mundurowe będą mogli liczyć na wzrost uposażenia zaledwie o 4,1 proc. Tak wynika z dokumentu ministra finansów przekazanego członkom rządu, do którego dotarł "Dziennik Gazeta Prawna". 2) przedstawiciele organizacji związkowych są pełni negatywnych emocji - żądają podwyżek w przedziale 10%-15% 3) W środę na posiedzeniu Rady Ministrów mają zostać przyjęte makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 r. Wśród nich jest też średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r. 4) Minister Finansów chce, aby ten wskaźnik był równy 104,1 proc. 5) Podwyżka o 4,1% odpowiada temu, ile wynosi przyszłoroczna inflacja – według prognoz przedstawionych także przez resort finansów. D. Tusk: W 2025 r. pensja minimalna około 4500 zł brutto i 3700 zł netto. Przypomnijmy niedawną wypowiedź padła w Białymstoku. Premier w czasie spotkania powiedział: 1) Płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, co wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli blisko 5 proc., w żadnym wypadku nie będzie to wyższy skok. 2) W tej chwili Polska musi zadbać o bezpieczeństwo szczególnie małych i średnich firm. 3) Polacy chcieliby więcej zarabiać, ale "podwyższanie płacy minimalnej poprzez decyzje rządowe może stanowić poważny problem dla tysięcy polskich firm, szczególnie tych małych". 4) płacę minimalną trzeba podnosić ustawowo w związku z inflacją. WAŻNE! Ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o dwie trzecie prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB. Wynika z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Podstawa prawna dla podwyżek pensji minimalnej Istotny jest poniższy przepis: Art. 5. 1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2, jest ustalana w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Jeżeli w roku poprzednim prognozowany wskaźnik cen różni się od wskaźnika cen, przy ustalaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym uwzględnia się wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok, na który jest ustalane minimalne wynagrodzenie, skorygowaną wskaźnikiem weryfikacyjnym, o którym mowa w ust. 3. 3. Wskaźnik weryfikacyjny otrzymuje się przez podzielenie wskaźnika cen w roku poprzednim przez prognozowany wskaźnik cen w roku poprzednim, w oparciu o który została określona propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1. 4. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia,

o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu

o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4, stopień wzrostu, o którym mowa w ust. 1, zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto. D. Tusk podał wysokość podwyżki pensji minimalnej. W 2025 r. koniec podwyżek rok w rok o 12%