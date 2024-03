Na rynku jest spory wybór lokat, które oferują oprocentowanie 7 proc. w skali roku.

Marzec 2024. Ranking lokat

Nest Bank proponuje 6-miesięczną lokatę z oprocentowaniem 7,1 proc. Oferta skierowana jest do nowych klientów, którzy są aktywni na swoim koncie osobistym. Trzeba wykonać co najmniej trzy transakcje każdego miesiąca. Bank Nowy ma w ofercie depozyt z oprocentowaniem 7 proc. na okres 1 miesiąca. Jest to propozycja dla nowych klientów, którzy wyrażą zgody marketingowe. VeloBank oferuje lokatę o oprocentowaniu 7 proc. na okres 2 miesięcy. Lokata jest dostępna dla klientów, którzy aktywują swój pierwszy profil w bankowości mobilnej VeloBanku.

Volkswagen Bank oferuje lokatę 6.5 proc. na okres sześciu miesięcy. Każdy, kto posiada konto osobiste w tym banku, może z niej skorzystać. Wymagana jest jedynie minimalna wpłata w wysokości 1000 zł. Bank Millennium oferuje 7 proc. z lokaty w ramach Programu 'Lubię, to polecam". Program ten jest dostępny dla obecnych klientów banku, którzy polecą konto, oraz dla nowych klientów, którzy dołączają do banku za pomocą kodu polecającego od osoby polecającej. Nowy klient musi otworzyć i zarządzać rachunkiem Millennium 360°. W ciągu pierwszego miesiąca od otwarcia konta, nowy klient musi wpłacić na nie co najmniej 1000 zł i dokonać co najmniej 5 transakcji kartą lub blikiem na łączną kwotę co najmniej 360 zł. Trzeba też wyrazić zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Lokata z najwyższym oprocentowaniem

Bank Credit Agricole wprowadził dla nowych klientów całkiem atrakcyjną ofertę, dzięki czemu uplasował się jako lider marcowego rankingu lokat. Co proponuje? W okresie od 1 do 29 marca, bank ten oferuje nowym klientom "Lokatę Powitalną" z oprocentowaniem na poziomie 8 proc. wskali roku. Lokata ta jest dostępna na okres 180 dni, a najwyższa kwota, którą można na niej zdeponować, wynosi 25 tysięcy złotych.

Jest kilka "ale". Oto, jak można spełnić te warunki:

Po pierwsze trzeba wyrazić zgodę na działania marketingowe. W każdym pełnym miesiącu trwania lokaty, trzeba dokonać przynajmniej 10 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub potwierdzonych kodem BLIK. Dodatkowo w aplikacji trzeba się zalogować przynajmniej raz.